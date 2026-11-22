Дизайн сумки воспроизводит атмосферу Вайс-Сити из культовой видеоигре
Лана Дель Рэй вместе с мужем Джереми Дюфреном появилась на мероприятии по случаю выхода музыкального альбома Grand Theft Auto VI к GTA 6 с необычным аксессуаром. Артистка позировала с эксклюзивной сумкой Hermès Birkin в стиле видеоигры.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артистки.
На опубликованных фото певица позирует с розовой Birkin, поверхность которой украшают композиции из кристаллов Swarovski.
Дизайн аксессуара вдохновлен атмосферой Вайс-Сити - вымышленного города из игровой вселенной GTA, прообразом которого стал Майами.
На одной стороне сумки изобразили пальмы и автомобиль, а на другой – яхту.
На вечеринке певица фотографировалась вместе с Мишель Берк и мужем Джереми Дюфреном, демонстрируя необычный аксессуар.
Ранее особую сумку у себя в Instagram представила компания Privé Porter, занимающаяся продажей и персонализацией люксовых сумок.
"Мы получили Birkin в стиле Вайс-Сити раньше, чем GTA 6!" – написали они.
Над созданием подобных эксклюзивных аксессуаров работает основательница компании Мишель Берк. Среди знаменитостей, для которых она создавала уникальные вещи, - Пэрис Хилтон, Карди Би, Saweetie и другие.
В то же время неизвестно, получила ли Лана сумку в подарок, купила или ее предоставили только на время мероприятия.
Артистка пришла на мероприятие не просто как гостя. В альбом Grand Theft Auto VI: The Album вошла ее композиция Crazy for You.
Для поклонников певицы эта песня особенная, ведь ее фрагменты звучали в сети еще в 2022 году, но официальный студийный релиз состоялся только 20 ноября 2026 года.
В общей сложности альбом содержит 34 оригинальные композиции. Среди других исполнителей - Трэвис Скотт, Дуа Липа, Карди Би, Дженни, Камилла Кабельо, Морган Уоллен и Playboi Carti.
Кроме того, Дель Рэй и ее муж появляются в видеоигре как голоса ведущих одной из внутриигровых радиостанций.
Напомним, новая версия популярной игры вышла 19 ноября 2026 года. По этому случаю многие бренды присоединились к коллаборациям. Например, в Майами устроили световое шоу дронов , а RIMOWA создала чемодан в стиле игры.