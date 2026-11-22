Лана Дель Рей разом з чоловіком Джеремі Дюфреном з'явилася на заході з нагоди виходу музичного альбому Grand Theft Auto VI до GTA 6 з незвичайним аксесуаром. Артистка попозувала з ексклюзивною сумкою Hermès Birkin у стилі відеогри.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram артистки.

Як виглядає сумка Лани Дель Рей

На опублікуваних фото співачка позує з рожевою Birkin, поверхню якої прикрашають композиції з кристалів Swarovski.

Дизайн аксесуара натхненний атмосферою Вайс-Сіті - вигаданого міста з ігрового всесвіту GTA, прообразом якого став Маямі.

На одному боці сумки зобразили пальми та автомобіль, а на іншому - яхту.

На вечірці співачка фотографувалася разом із Мішель Берк та чоловіком Джеремі Дюфреном, демонструючи незвичайний аксесуар.

Лана Дель Рей з ексклюзивною Birkin (фото: instagram.com/honeymoon)

Що відомо про Birkin у стилі GTA 6

Раніше особливу сумку у себе в Instagram представила компанія Privé Porter, яка займається продажем і персоналізацією люксових сумок.

"Ми отримали Birkin у стилі Вайс-Сіті раніше, ніж GTA 6!" - написали вони за кілька днів до виходу гри.



Над створенням подібних ексклюзивних аксесуарів працює засновниця компанії Мішель Берк. Серед знаменитостей, для яких вона створювала унікальні речі, - Періс Гілтон, Карді Бі, Saweetie та інші.

Водночас невідомо, чи Лана отримала сумку в подарунок, придбала або її надали лише на час заходу.

Лана Дель Рей та Мішель Берк (фото: instagram.com/honeymoon)

Лана Дель Рей записала пісню для GTA 6

Артистка прийшла на захід не просто як гостя. До альбому Grand Theft Auto VI: The Album увійшла її композиція Crazy for You.

Для шанувальників співачки ця пісня особлива, адже її фрагменти звучали в мережі ще у 2022 році, але офіційний студійний реліз відбувся лише 20 листопада 2026 року.



Загалом альбом містить 34 оригінальні композиції. Серед інших виконавців - Тревіс Скотт, Дуа Ліпа, Карді Бі, Дженні, Камілла Кабельйо, Морган Воллен та Playboi Carti.

Крім того, Дель Рей та її чоловік з'являються у відеогрі як голоси ведучих однієї з внутрішньоігрових радіостанцій.

Нагадаємо, нова версія популярної гри вийшла 19 листопада 2026 року. З цієї нагоди чимало брендів долучилися до колаборацій. Наприклад, у Маямі влаштували світлове шоу дронів, а RIMOWA створила валізу у стилі гри.