Пару рушників KARLSTAD можна взяти за 279 грн, а покривало й плед HAGTORN - зібрати в подарунковий комплект
Коли надворі темніє ще до вечері, хочеться швидше додому, увімкнути фільм і вмоститися під м’яким покривалом. Перед святами додаються приємні клопоти - застелити теплу постіль для рідних і приготувати для них свіжі рушники. Чорна п’ятниця в JYSK триває до 29 листопада. Понад 3 000 товарів для дому можна придбати зі знижками до 70%.
Wave RBC.UA зібрало п’ять пропозицій для зимових буднів удома, свят із гостями й подарунків під ялинку.
Чорна п’ятниця триває з 12 до 29 листопада 2026 року включно. З першого дня акція охоплює всі категорії, від меблів, матраців і постільної білизни до освітлення, декору, товарів для зберігання й ванної кімнати.
Для товарів із позначкою "ЗАВЖДИ НИЗЬКА ЦІНА" діють звичайні ціни.
Понад 350 товарів коштують стільки ж, скільки під час торішньої Чорної п’ятниці.
Коли будильник продзвенів, а підлога ще холодна, з-під ковдри хочеться вибратися хіба по чай.
Екстратеплу FJELLDAL розміром 135 × 200 см можна подарувати комусь із рідних, хто взимку завжди просить ще одну ковдру.
Силіконізований спіральний холофайбер (1 450 г) утримує тепло й додає ковдрі м’якості та об’єму.
Модель із міцної поліестерової мікрофібри можна прати в машинці за 60 °C. Ковдра має 10-річну гарантію й сертифікат OEKO-TEX® STANDARD 100.
Удень на столі біля вікна - ноутбук і чашка кави. Увечері там з’являються папір і стрічки для подарунків. До такого куточка у вітальні пасує компактний KOKKEDAL, одна з популярних моделей JYSK зі стриманою тканинною оббивкою.
Сіро-білий і бежевий варіанти коштують однаково. Висоту сидіння налаштовують газовим підйомником.
Коліщатка блокуються автоматично, коли зі стільця встають. Оббивка з міцного поліестеру, основа зі сталі.
На столі мандарини, гірлянда вже світиться, а на дивані під покривалом є місце ще для когось.
Суперм’яке й тепле покривало HAGTORN розміром 200 × 220 см можна накинути на диван або застелити ним ліжко.
Покривало є у двох кольорах, зокрема бежевому. Фліс виготовлено з поліестеру, 20% якого - перероблений.
Плед чи декоративні подушки тієї ж серії доповнять подарунок. На них теж діє знижка 70%.
Коли останній подарунок загорнуто й можна вимкнути світло, хочеться одразу вмоститися зручно. STRYN 42 × 65 × 15 см підійде як перша подушка з ефектом пам’яті.
Подрібнену піну Memory Foam AIR можна виймати потроху, щоб підібрати висоту й форму під звичну позу сну.
Наповнювач адаптується до контурів голови й шиї та допомагає зменшити тиск.
Знімний чохол можна прати за 60 °C. Виріб перевірено на вміст шкідливих речовин за стандартом OEKO-TEX® STANDARD 100.
На ліжку для гостей можна залишити по свіжому рушнику й вибрати кожному свій колір. Якщо потрібен невеликий подарунок, один із пари можна перев’язати стрічкою й покласти в кошик із милом.
Рушники розміром 50 × 100 см виготовлені зі 100% бавовни щільністю 500 г/м² і добре вбирають вологу. За акцією можна обрати різні кольори одного розміру.
З 5 до 29 листопада 2026 року JYSK передає по 10 грн з кожного придбаного товару з категорії різдвяних гномів на проєкт RoboBro фонду "Повернись живим".
Кошти підуть на наземні роботизовані комплекси, які допомагають евакуйовувати поранених і доставляти вантажі. Залишки фігурок доступні лише в магазинах JYSK.
Акція діє в магазинах JYSK по Україні й в інтернет-магазині JYSK.ua. На сайті можна оформити доставку або безкоштовно зарезервувати наявний товар за акційною ціною через сервіс "Замов та забери" й отримати його в обраному магазині.
Ларс Ларсен відкрив перший магазин JYSK у данському Орхусі 1979 року. Мережа товарів для дому й саду входить до сімейної Lars Larsen Group і налічує понад 3 700 магазинів у 49 країнах. У ній працює близько 34 000 людей.
В Україні JYSK працює з 2004 року. Мережа має 115 магазинів у 43 містах і громадах, інтернет-магазин і понад 1 000 співробітників.