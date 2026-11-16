Від Шона Коннері до Роберта Паттінсона: якими були Джеймси Бонди різних поколінь

Роберт Паттінсон офіційно став новим Джеймсом Бондом і тепер зіграє у новому фільмі про агента 007. Протягом десятиліть цей культовий персонаж змінювався разом зі своїми виконавцями, кожен з яких додавав образу власну харизму.

Шон Коннері

Шотландський актор першим втілив культового героя. Його дебют в цій ролі відбувся у 32 роки у фільмі "Доктор Ноу" 1962 року.

Згодом він зіграв ще у п'яти стрічках - "З Росії з любов'ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка", "Живеш тільки двічі" та "Діаманти назавжди", який вийшов у 1971 році.

Коннері сформував еталонний образ Бонда - елегантного, сильного, впевненого у собі чоловіка з незалежним характером та легкою самоіронією.

Шон Коннері в образі Бонда (фото: Getty Images)

Джордж Лезенбі

Австралійський актор лише один раз зіграв таємного агента у стрічці "На секретній службі у Її Величності" 1969 року. Тоді йому було 29 років, що зробило його наймолодшим виконавцем ролі.

На відміну від незворушного образу попередника, його герой вийшов емоційнішим та вразливішим. Він відкрито виявляв почуття і став єдиним втіленням агента 007, який закохався та одружився.

Також цей Бонд більше покладався на власну фізичну силу та інтелект, ніж на шпигунські пристрої. Сам актор мав досвід служби в армії та бойових мистецтв, що на той час зробило його бойові сцени реалістичнішими.

Джордж Лезенбі (кадр з фільму)

Роджер Мур

Третім офіційним виконавцем ролі став англійський актор. Він зіграв у семи стрічках франшизи - більше, ніж будь-хто з інших виконавців ролі.

Його дебют відбувся у фільмі "Живи та дай померти" (1973) у 45 років. Далі були фільми "Людина із золотим пістолетом", "Шпигун, який мене кохав", "Місячний гонщик", "Тільки для ваших очей, "Восьминіжка" та "Вид на вбивство".

Його Бонда називають найбільш іронічним, легким та аристократичним. Він міг пожартувавти навіть у найнебезпечнішій ситуації, а у спілкуванні з жінками був більш м'яким та ввічливим.

Роджер Мур (кадр з фільму)

Тімоті Далтон

У 1987 році роль агента 007 перейшла до британського актора Тімоті Далтона. На момент виходу його дебютного фільму "Іскри з очей" йому був 41 рік.

Далтон зіграв Бонда лише у двох стрічках. Після першої він повернувся в образі шпигуна у фільмі "Ліцензія на вбивство" 1989 року.

Його версія персонажа була похмурішою за попередні. Далтон зробив акцент на літературному образі героя, зробивши його стриманим та зосередженим спецагентом, а не іронічного серцеїда супергероя.

Тімоті Далтон (кадр з фільму)

Пірс Броснан

Ірландський актор уперше зіграв Бонда у фільмі "Золоте око" (1995) у 42 роки. Загалом він з'явився у чотирьох стрічках, серед яких "Завтра не помре ніколи", "І цілого світу замало" та "Помри, але не зараз".

У своєму герої Пірс поєднав риси попередників - елегантність, іронічність та рішучість. Водночас персонаж отримав сучасніше для свого часу звучання, а самі фільми втілювали реалії сучасного світу після завершення холодної війни.

Бонд у виконанні Броснана вражав вишуканим стилем, галантністю та здатністю швидко реагувати на загрози. Його образ став одним із канонічних.

Пірс Броснан (фото: Getty Images)

Денієл Крейґ

Англійський актор став сучасним та похмурішим втіленням героя. Він дебютував в образі Бонда у 38 років у фільмі "Казино "Рояль" (2006), а потім зіграв ще в чотирьох стрічках - "Квант милосердя", "007: Координати "Скайфолл"", "007: Спектр", та "Не час помирати".

Його версія агента 007 була більш реалістичною, похмурою та витривалою, але не без гумору та бездоганного стилю. Глядачі змогли побачити становлення героя, втому від служби та завершення шляху.

Він закохувався, сумнівався, переживав зради та особисті втрати. Водночас не здавався і продовжував виконувавти свій обов'язок, часто діючи всупереч наказам та керуючись лише власним кодексом честі.

Денієл Крейґ (кадр з фільму)

Роберт Паттінсон

16 листопада стало відомо, що новим агентом 007 стане 40-річний Роберт Паттінсон. За роки кар'єри після "Сутінків" він встиг вразити багатогранною фільмографією зі складним образами.

Серед його робіт - кримінальна драма "Гарні часи", науково-фантастичний фільм "Тенет", жахи "Маяк", супергеройський екшн "Бетмен", комедія-драма "Любить не любить", фентезі "Одіссея" та психологічний трилер "Праймтайм".

Наступний фільм стане 26-ю офіційною стрічкою серії. Його режисером виступить Дені Вільньов, відомий роботою над "Дюною". Сценарій напише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи".