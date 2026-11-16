Зендая в сукні з 2000-х і Шарліз Терон у червоному: 9 ефектних образів з Governors Awards 2026

15 листопада в Лос-Анджелесі відбулася 17-та церемонія Governors Awards, де Американська кіноакадемія вручила почесні нагороди. На темно-синій доріжці вечора Флоренс П'ю позувала у світло-рожевій сукні з воланами, а Елізабет Дебіцкі - у напівпрозорому вбранні зі сріблястим оздобленням.

Шарліз Терон

Терон вийшла в червоній сукні Tom Ford із глибоким V-подібним вирізом, крізь який було видно шкіряний бюстгальтер у тон.

Довга спідниця спадала до підлоги. Акторка підібрала помаду під колір сукні, а волосся зібрала в гладкий пучок.

Шарліз Терон (фото: Getty Images)

Педро Паскаль

Паскаль обрав образ Chanel із білою сорочкою, темною краваткою з дрібним візерунком і бежевими штанами з високою посадкою.

Широкий пояс штанів виділяли чорна окантовка й два ґудзики спереду. Актор доповнив образ окулярами в масивній чорній оправі та чорними туфлями.

Педро Паскаль (фото: Getty Images)

Емма Стоун

Стоун знову вийшла в Louis Vuitton. Модний дім пошив для неї чорну сукню-колону з відкритою спиною.

Глянцеві стрічки біля шиї спадали вздовж бічних вирізів, а поділ переходив у короткий шлейф. Акторка доповнила вбрання невеликою чорною сумкою.

Емма Стоун (фото: Getty Images)

Елізабет Дебіцкі

Дебіцкі вийшла в сукні Ferrari Style з довгими рукавами й широким вирізом у формі човника.

Напівпрозору тканину густо вкривало сріблясте оздоблення від плечей до подолу. Пряме волосся акторка залишила розпущеним і заправила пасмо за вухо.

Елізабет Дебіцкі (фото: Getty Images)

Леа Сейду

Для Сейду Louis Vuitton пошив червону сукню з відкритими плечима. Уздовж декольте проходила широка смуга глянцевої тканини, а позаду сукню прикрашав об'ємний бант.

Довгий прямий шлейф розстелився по доріжці. Акторка підібрала помаду в тон сукні.

Леа Сейду (фото: Getty Images)

Лілі Джеймс

Джеймс обрала приталену сріблясту сукню Tamara Ralph із фігурним декольте. Довга бахрома з намистин спадала з бретелей і від колін униз. Коли акторка рухалася, блискучі нитки розходилися в боки, змінюючи обриси сукні.

Лілі Джеймс (фото: Getty Images)

Пенелопа Крус

Крус вийшла в чорній сукні Chanel, де пір'я обрамляло відкриту лінію плечей. На талії тканина збиралася в м'які складки, а спідниця спадала до підлоги. Образ доповнило тонке кольє з невеликою підвіскою.

Пенелопа Крус (фото: Getty Images)

Зендая

Разом зі стилістом Лоу Роучем Зендая обрала архівну сукню Giles Deacon з 2000-х. Золотисте вбрання мало приталений ліф без бретелей, виразний об'єм на стегнах і довгу блискучу бахрому.

До сукні акторка додала прикраси Chopard і вінтажний годинник Rolex.

Зендая (фото: Getty Images)

Флоренс П'ю

Світло-рожева сукня Vivienne Westwood мала блискучий корсетний ліф і бретелі, спущені на руки.

Хвилясті волани обрамляли розріз спереду й спадали в довгий шлейф. П'ю доповнила вбрання кольє та босоніжками з тонкими ремінцями.