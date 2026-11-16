Зендая в платье с 2000-х и Шарлиз Терон в красном: 9 эффектных образов с Governors Awards 2026

Лили Джеймс выбрала серебристое платье с длинной бахромой, а Пенелопа Крус - черное Chanel с перьями на плечах
15 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 17 церемония Governors Awards, где Американская киноакадемия вручила почетные награды. На темно-синей дорожке вечера Флоренс Пью позировала в светло-розовом платье с воланами, а Элизабет Дебицки - в полупрозрачном наряде с серебристым убранством.
Wave RBC.UA собрало девять образов по дорожке Governors Awards 2026.
Терон вышла в красном платье Tom Ford с глубоким V-образным вырезом, сквозь который был виден кожаный бюстгальтер в тон.
Длинная юбка спадала в пол. Актриса подобрала помаду под цвет платья, а волосы собрала в гладкий пучок.
Паскаль выбрал образ Chanel с белой рубашкой, темным галстуком с мелким узором и бежевыми брюками с высокой посадкой.
Широкий пояс брюк выделялись черная окантовка и две пуговицы спереди. Актер дополнил образ очками в массивной черной оправе и черными туфлями.
Стоун снова вышла в Louis Vuitton. Модный дом сшил для нее черное платье-колонну с открытой спиной.
Глянцевые ленты у шеи спадали вдоль боковых вырезов, а разделение переходило в короткий шлейф. Актриса дополнила наряд небольшой черной сумкой.
Дебицки вышла в платье Ferrari Style с длинными рукавами и широким вырезом в форме челнока.
Полупрозрачную ткань густо покрывала серебристая отделка от плеч к подолу. Прямые волосы актриса оставила распущенными и заправила прядь за ухо.
Для Сейда Louis Vuitton сшил красное платье с открытыми плечами. Вдоль декольте проходила широкая полоса глянцевой ткани, а за платьем украшал объемный бант.
Длинный прямой шлейф разостлался по дорожке. Актриса подобрала помаду в тон платья.
Джеймс выбрала приталенное серебристое платье Tamara Ralph с фигурным декольте. Длинная бахрома из бусин спадала с бретелей и от колен вниз. Когда актриса двигалась, блестящие нити расходились в стороны, меняя очертания платья.
Крус вышла в черном платье Chanel, где перья обрамляли открытую линию плеч. На талии ткань собиралась в мягкие складки, а юбка спадала в пол. Образ дополнил тонкое колье с небольшой подвеской.
Вместе со стилистом Лоу Роучем Зендая выбрала архивное платье Giles Deacon из 2000-х. Золотистый наряд имел приталенный лиф без бретелей, выразительный объем на бедрах и длинную блестящую бахрому.
К платью актриса добавила украшения Chopard и винтажные часы Rolex.
Светло-розовое платье Vivienne Westwood имело блестящий корсетный лиф и бретели, спущенные на руки.
Волнистые воланы обрамляли разрез спереди и спадали в длинный шлейф. Пью дополнила наряды колье и босоножками с тонкими ремешками.