Шпундра, штовханка и наваристый капустняк: чем согревались украинцы зимой сотню лет назад

Зима сто лет назад была совсем другой: без современных систем отопления, теплых уголков квартир и супермаркетов со свежими овощами круглый год. Во времена наших предков холодное время года требовало особого подхода к питанию. Еда должна была быть не только вкусной, но и максимально питательной, чтобы давать силы для тяжелого труда на морозе и согревать изнутри.

Wave RBC.ua рассказывает, что именно готовили наши предки в зимнюю непогоду и как согревались без современного отопления.

Главный закон зимнего стола - сытно и из печи

В холодное время года основу рациона составляли запасы, сделанные во время осенней уборки урожая. Кладовые и погреба ломились от квашеных овощей, корнеплодов, сушеных грибов, зерна и сала.

Печь была сердцем украинского дома. В ней блюда не просто варились или жарились - они медленно тушились часами, приобретая невероятный аромат и насыщенный вкус. Благодаря этому еда получалась густой, наваристой и долго сохраняла тепло.

Легендарная шпундра: мясо в свекольном квасе

Одним из самых интересных и одновременно забытых зимних блюд является шпундра . О нем упоминал еще Иван Котляревский в своей "Энеиде", описывая богатые украинские застолья.

Шпундра - это свиная грудинка, запеченная или тушеная с квашеной или печеной свеклой в свекольном квасе. Кисловатый вкус кваса прекрасно сочетался с жирным мясом, а чеснок и пряности придавали блюду особый аромат. Это была настоящая зимняя энергетическая бомба, которая мгновенно согревала после долгого пути или работы на холоде.

В старину наши предки готовили простые, но очень полезные блюда (фото: Getty Images)

Наваристый капустняк: королевский суп на каждый день

Если летом главным блюдом был легкий борщ с зеленью, то зима принадлежала капустняку. Его варили на крепком мясном или реберном бульоне, обязательно добавляя квашеную капусту, пшено или картофель.

Квашеная капуста была основным источником витаминов зимой. Украинки верили, что горячий кисловатый капустник способен изгнать из тела любую простуду. Кушанье заправляли жареным луком на шкварках и подавали со щедрой ложкой сметаны и свежим ржаным хлебом.

Сытная штовханка: простой секрет тепла

Картофель, хоть и появился в Украине несколько позже, быстро стал основой многих блюд. Однако готовили его не просто так, а делали штовханку.

Это густое картофельное пюре, к которому добавляли пшенную или гороховую кашу, зажарку из лука и сала, а иногда и кусочки тушеного мяса. Название происходит от процесса приготовления - ингредиенты тщательно "толкли" макогоном в глиняном горшке, достигая однородной, но плотной консистенции. Такое блюдо отлично насыщало и давало долгое чувство тепла.

Чем еще согревались сто лет назад?

Кроме сытных горячих блюд, украинцы активно использовали разнообразные напитки и добавки к чаю или сварам: