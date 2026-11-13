Розалия в третий раз выиграла "Альбом года" на Latin Grammy: полный список победителей

Как Розалия открыла церемонию и выиграла две главные награды

Церемония прошла 12 ноября на арене MGM Grand Garden Arena. Вечер открыла Розалия из попурри из трех песен из "LUX": "La Rumba Del Perdón", "La Perla" и "Dios Es Un Stalker".

Певица выступила на сцене, оформленной как облака, вместе с танцовщиками в нимбах.

"LUX (Complete Works)" победил в категориях "Альбом года" и "Лучший альтернативный альбом". "La Perla", которую Розалия записала с группой Yahritza y Su Esencia, стала песней рока и лучшей поппе.

Еще одну награду певица получила за клип "Sauvignon Blanc". Отдельно академия отметила команду звукорежиссеров "LUX".

Это третья победа Розалии в категории "Альбом года". Ранее она выигрывала с "El Mal Querer" в 2019-м и "Motomami" в 2022-м.

"Я считаю, что очень важно говорить свою правду и давать другим возможность говорить свою. Этот альбом - моя правда", - сказала певица, принимая награду.

Четыре награды Мило Джея и победа Арии Веги

Помимо награды за "Niño", Мило Джей получил награды за фолк-альбом "La Vida Era Más Corta" и его оформление. Трек "Gil", записанный вместе с Труэном, победил в категории "Лучшее исполнение в жанре урбан".

На церемонии Мило Джей исполнил "Solifican12" и "Gil" вместе с Густаво Сантаолальей.

Ария Вега выиграла в номинации "Лучший новый артист". Среди других победителей вечера – Кароль Джи с альбомом "Tropicoqueta" и совместным с Фейдом треком "Verano Rosa".

Аргентинский дуэт CA7RIEL & Paco Amoroso получил три награды, в том числе за песню со Стингом "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" и музыкальный короткометражный фильм "FREE SPIRITS (The Film)".

Джанет Джексон вручила награду Daddy Yankee

Латинская академия звукозаписи назвала пуэрториканского исполнителя Daddy Yankee "Человеком года" за вклад в популяризацию регетона и гуманитарную деятельность.

На главной церемонии его отметила Джанет Джексон. Рэпер также исполнил попурри из своих хитов, среди которых "Gasolina" и "Despacito", а его совместная работа с Bizarrap победила в категории "Лучшая песня в жанре урбан".

Эдгар Баррера стал продюсером рока. После церемонии на его счету 30 наград Latin Grammy - больше всего в истории премии.

Сара Шелл стала первой женщиной, победившей в категории "Автор песен года".

Все победители Latin Grammy 2026

В списке представлены все 60 конкурсных категорий. В песенных номинациях указаны исполнители записей. Награды за написание песен получают их авторы.

Запись года - Milo J - "Niño"

Альбом года - Rosalia - "LUX (Complete Works)"

Песня года - Rosalía с участием Yahritza y Su Esencia - "La Perla"

Лучший новый артист – ARIA VEGA

Поп и электронная музыка

Лучший современный холм - Alejandro Sanz - "¿Y Ahora Qué +?"

Лучший традиционный холм - Laura Pausini - "Yo Canto 2"

Лучшая попня - Rosalía с участием Yahritza y Su Esencia - "La Perla"

Лучшее исполнение электронной музыки - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. - "Beto's Horns - Fred Remix"

Урбан, регетон и хип-хоп

Лучшее исполнение в жанре урбан - Milo J, Trueno - "Gil"

Лучшее исполнение регетона - Karol G, Feid - "Verano Rosa"

Лучший альбом в жанре урбан - Karol G - "Tropicoqueta"

Лучшая песня в жанре рэп или хип-хоп – J Noa, Trooko – "Antisistema"

Лучшая песня в жанре урбан - Bizarrap и Daddy Yankee - "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"

Рок, упрек и альтернативная музыка

Лучший рок-альбом - Fito Páez - "Shine"

Лучшая рок-песня - The Warning - "Ego"

Лучший попрок-альбом - Juanes - "Juanesteban"

Лучшая упрек-песня – CA7RIEL & Paco Amoroso с участием Стинга – "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día"

Лучший альтернативный альбом - Rosalia - "LUX (Complete Works)"

Лучшая альтернативная песня – Jorge Drexler – "Ante la duda, baila"

Тропическая музыка и авторская песня

Лучший альбом сальсы – Luis Enrique – "El Alma En Clave"

Лучший альбом кумбии или вальенато - Carlos Vives - "El Último Disco Vol. 1"

Лучший альбом меренге или видеть - Techy - "Chula"

Лучший традиционный альбом тропической музыки – Gilberto Santa Rosa – "Íntimo (En Vivo)"

Лучший современный альбом тропической музыки – Fonseca – "Antes Que El Tiempo Se Vaya"

Лучшая песня в жанре тропической музыки – Luis Enrique и De La Ghetto – "Nombre y Apellido" и Grupo Niche – "Realidad-Es" (две победы)

Лучший альбом автора-исполнителя – Jorge Drexler – "Taracá"

Лучшая песня автора-исполнителя - Silvana Estrada - "Dime"

Региональная мексиканская музыка

Лучший альбом ранчеры или мариачи – Camila Fernández – "La Fernández"

Лучший альбом в жанре банда – Edén Muñoz – "Piedras A La Luna"

Лучший альбом техано – Bobby Pulido – "Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)"

Лучший альбом нортенье - Grupo Frontera - "Lo Que Me Falta Por Llorar"

Лучший альбом современной мексиканской музыки - Xavi - Dosis

Лучшая региональная песня – Xavi и Grupo Frontera – "No Capea"

Инструментальная, традиционная, джазовая и христианская музыка

Лучший инструментальный альбом - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta - "A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole"

Лучший фолк-альбом – Milo J – "La Vida Era Más Corta"

Лучший альбом танго – Quinteto Astor Piazzolla – "Le Grand Tango"

Лучший альбом фламенко – Yerai Cortés – "POPULAR"

Лучшая песня на основе традиционной музыки – Jorge Drexler и Rueda De Candombe – "El tambor chico"

Лучший альбом латинского джаза или джаза - Gonzalo Rubalcaba Trio - "Gonzalo Plays Pino"

Лучший христианский альбом на испанском - Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal - "Eterno"

Лучший христианский альбом на португальском - Eli Soares - "Betel (Ao Vivo)"

Португалияязычная музыка

Лучший современный португальский холм - Anitta - "Equilibrivm"

Лучший рок-альбом или альтернативный альбом на португальском - Urias - "CARRANCA"

Лучший альбом в жанре урбан на португальском - Emicida - "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores"

Лучший альбом самбы или пагоди - Leci Brandão - "50 Anos De Carreira"

Лучший альбом бразильской популярной или афропортугальской музыки – Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago – "Criolo, Amaro e Dino"

Лучший альбом сертанежа – Lauana Prado – "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)"

Лучший альбом традиционной музыки на португальском - João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê - "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)"

Лучшая песня на португальском - Johnny Hooker и Ney Matogrosso - "Viver e Morrer De Amor Na América Latina"

Детская и классическая музыка, саундтреки и профессиональные награды

Лучший детский альбом – Cantoalegre, Marta Gómez – "Mil Secretos"

Лучший альбом классической музыки – Хорхе Глем, Симфонический оркестр имени Симона Боливара, дирижер Густаво Дудамель, продюсер Дмитрий Липай – "Odyssey"

Лучшая классическая композиция – Richard Scofano – "Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)"

Лучшая музыка для визуальных медиа – Mateus Alves, Tomaz Alves Souza – "O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)"

Лучшая аранжировка - Гонсало Грау, аранжировщик записи Луиса Энрике - "Dando Y Dando"

Лучшее оформление музыкального издания – Камило Хоакин Вильярруэль (Milo J) – "La Vida Era Más Corta"

Автор песен года – Sara Schell

Лучшая звукорежиссерская работа над альбомом – Даниэль Кайотт, Айзек Дискин, Тристан Гогланд, Джейк Миллер, Давид Родригес, Гарри Уилсон, Мэнни Маррокин, Боб Джексон и Брайан Ли – "LUX (Complete Works)"

Продюсер года – Edgar Barrera

Лучший короткий музыкальный клип – Rosalía – "Sauvignon Blanc (Official Video)"

Лучшее полноформатное музыкальное видео - CA7RIEL & Paco Amoroso - "FREE SPIRITS (The Film)"