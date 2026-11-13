Розалия в третий раз выиграла "Альбом года" на Latin Grammy: полный список победителей

Джанет Джексон вручила почетную награду Daddy Yankee, а Эдгар Баррера установил рекорд премии
На 27-й церемонии Latin Grammy в Лас-Вегасе Розалия получила награды за альбом LUX (Complete Works) и песню La Perla. Записью года стала композиция "Niño" аргентинца Мило Джея, а лучшей новой артисткой назвали колумбийскую певицу Арию Вегу.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Латинскую академию звукозаписи.
Церемония прошла 12 ноября на арене MGM Grand Garden Arena. Вечер открыла Розалия из попурри из трех песен из "LUX": "La Rumba Del Perdón", "La Perla" и "Dios Es Un Stalker".
Певица выступила на сцене, оформленной как облака, вместе с танцовщиками в нимбах.
"LUX (Complete Works)" победил в категориях "Альбом года" и "Лучший альтернативный альбом". "La Perla", которую Розалия записала с группой Yahritza y Su Esencia, стала песней рока и лучшей поппе.
Еще одну награду певица получила за клип "Sauvignon Blanc". Отдельно академия отметила команду звукорежиссеров "LUX".
Это третья победа Розалии в категории "Альбом года". Ранее она выигрывала с "El Mal Querer" в 2019-м и "Motomami" в 2022-м.
"Я считаю, что очень важно говорить свою правду и давать другим возможность говорить свою. Этот альбом - моя правда", - сказала певица, принимая награду.
Помимо награды за "Niño", Мило Джей получил награды за фолк-альбом "La Vida Era Más Corta" и его оформление. Трек "Gil", записанный вместе с Труэном, победил в категории "Лучшее исполнение в жанре урбан".
На церемонии Мило Джей исполнил "Solifican12" и "Gil" вместе с Густаво Сантаолальей.
Ария Вега выиграла в номинации "Лучший новый артист". Среди других победителей вечера – Кароль Джи с альбомом "Tropicoqueta" и совместным с Фейдом треком "Verano Rosa".
Аргентинский дуэт CA7RIEL & Paco Amoroso получил три награды, в том числе за песню со Стингом "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" и музыкальный короткометражный фильм "FREE SPIRITS (The Film)".
Латинская академия звукозаписи назвала пуэрториканского исполнителя Daddy Yankee "Человеком года" за вклад в популяризацию регетона и гуманитарную деятельность.
На главной церемонии его отметила Джанет Джексон. Рэпер также исполнил попурри из своих хитов, среди которых "Gasolina" и "Despacito", а его совместная работа с Bizarrap победила в категории "Лучшая песня в жанре урбан".
Эдгар Баррера стал продюсером рока. После церемонии на его счету 30 наград Latin Grammy - больше всего в истории премии.
Сара Шелл стала первой женщиной, победившей в категории "Автор песен года".
В списке представлены все 60 конкурсных категорий. В песенных номинациях указаны исполнители записей. Награды за написание песен получают их авторы.
Запись года - Milo J - "Niño"
Альбом года - Rosalia - "LUX (Complete Works)"
Песня года - Rosalía с участием Yahritza y Su Esencia - "La Perla"
Лучший новый артист – ARIA VEGA
Лучший современный холм - Alejandro Sanz - "¿Y Ahora Qué +?"
Лучший традиционный холм - Laura Pausini - "Yo Canto 2"
Лучшая попня - Rosalía с участием Yahritza y Su Esencia - "La Perla"
Лучшее исполнение электронной музыки - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.. - "Beto's Horns - Fred Remix"
Лучшее исполнение в жанре урбан - Milo J, Trueno - "Gil"
Лучшее исполнение регетона - Karol G, Feid - "Verano Rosa"
Лучший альбом в жанре урбан - Karol G - "Tropicoqueta"
Лучшая песня в жанре рэп или хип-хоп – J Noa, Trooko – "Antisistema"
Лучшая песня в жанре урбан - Bizarrap и Daddy Yankee - "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"
Лучший рок-альбом - Fito Páez - "Shine"
Лучшая рок-песня - The Warning - "Ego"
Лучший попрок-альбом - Juanes - "Juanesteban"
Лучшая упрек-песня – CA7RIEL & Paco Amoroso с участием Стинга – "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día"
Лучший альтернативный альбом - Rosalia - "LUX (Complete Works)"
Лучшая альтернативная песня – Jorge Drexler – "Ante la duda, baila"
Лучший альбом сальсы – Luis Enrique – "El Alma En Clave"
Лучший альбом кумбии или вальенато - Carlos Vives - "El Último Disco Vol. 1"
Лучший альбом меренге или видеть - Techy - "Chula"
Лучший традиционный альбом тропической музыки – Gilberto Santa Rosa – "Íntimo (En Vivo)"
Лучший современный альбом тропической музыки – Fonseca – "Antes Que El Tiempo Se Vaya"
Лучшая песня в жанре тропической музыки – Luis Enrique и De La Ghetto – "Nombre y Apellido" и Grupo Niche – "Realidad-Es" (две победы)
Лучший альбом автора-исполнителя – Jorge Drexler – "Taracá"
Лучшая песня автора-исполнителя - Silvana Estrada - "Dime"
Лучший альбом ранчеры или мариачи – Camila Fernández – "La Fernández"
Лучший альбом в жанре банда – Edén Muñoz – "Piedras A La Luna"
Лучший альбом техано – Bobby Pulido – "Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)"
Лучший альбом нортенье - Grupo Frontera - "Lo Que Me Falta Por Llorar"
Лучший альбом современной мексиканской музыки - Xavi - Dosis
Лучшая региональная песня – Xavi и Grupo Frontera – "No Capea"
Лучший инструментальный альбом - Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro, Yainer Horta - "A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole"
Лучший фолк-альбом – Milo J – "La Vida Era Más Corta"
Лучший альбом танго – Quinteto Astor Piazzolla – "Le Grand Tango"
Лучший альбом фламенко – Yerai Cortés – "POPULAR"
Лучшая песня на основе традиционной музыки – Jorge Drexler и Rueda De Candombe – "El tambor chico"
Лучший альбом латинского джаза или джаза - Gonzalo Rubalcaba Trio - "Gonzalo Plays Pino"
Лучший христианский альбом на испанском - Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal - "Eterno"
Лучший христианский альбом на португальском - Eli Soares - "Betel (Ao Vivo)"
Лучший современный португальский холм - Anitta - "Equilibrivm"
Лучший рок-альбом или альтернативный альбом на португальском - Urias - "CARRANCA"
Лучший альбом в жанре урбан на португальском - Emicida - "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores"
Лучший альбом самбы или пагоди - Leci Brandão - "50 Anos De Carreira"
Лучший альбом бразильской популярной или афропортугальской музыки – Criolo, Amaro Freitas, Dino D'Santiago – "Criolo, Amaro e Dino"
Лучший альбом сертанежа – Lauana Prado – "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)"
Лучший альбом традиционной музыки на португальском - João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê - "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)"
Лучшая песня на португальском - Johnny Hooker и Ney Matogrosso - "Viver e Morrer De Amor Na América Latina"
Лучший детский альбом – Cantoalegre, Marta Gómez – "Mil Secretos"
Лучший альбом классической музыки – Хорхе Глем, Симфонический оркестр имени Симона Боливара, дирижер Густаво Дудамель, продюсер Дмитрий Липай – "Odyssey"
Лучшая классическая композиция – Richard Scofano – "Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)"
Лучшая музыка для визуальных медиа – Mateus Alves, Tomaz Alves Souza – "O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)"
Лучшая аранжировка - Гонсало Грау, аранжировщик записи Луиса Энрике - "Dando Y Dando"
Лучшее оформление музыкального издания – Камило Хоакин Вильярруэль (Milo J) – "La Vida Era Más Corta"
Автор песен года – Sara Schell
Лучшая звукорежиссерская работа над альбомом – Даниэль Кайотт, Айзек Дискин, Тристан Гогланд, Джейк Миллер, Давид Родригес, Гарри Уилсон, Мэнни Маррокин, Боб Джексон и Брайан Ли – "LUX (Complete Works)"
Продюсер года – Edgar Barrera
Лучший короткий музыкальный клип – Rosalía – "Sauvignon Blanc (Official Video)"
Лучшее полноформатное музыкальное видео - CA7RIEL & Paco Amoroso - "FREE SPIRITS (The Film)"