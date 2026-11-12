В Вашингтоне появилась сатирическая статуя Трампа: почему ее установили перед Днем ветеранов

На Национальной аллее в Вашингтоне анонимная артгруппа The Secret Handshake установила сатирическую скульптуру Дональда Трампа под названием "Пехотинец". Золотоватая фигура изображает президента США, сидящего на постаменте и держащегося за босую правую стопу. Так художники обыграли одну из пяти отсрочок, которые Трамп получил во время войны во Вьетнаме.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на The Washington Post .

Как выглядит "Пехотинец"

Скульптуру установили 9 ноября напротив Сада скульптур Национальной галереи искусств, за два дня до Дня ветеранов в США.

Фигуру изготовили из пеноматериала, пластика, дерева и арматуры и покрасили в золотой цвет. Показ временной инсталляции планировался до 11 ноября включительно.

В письме к Fast Company художники объяснили, что представляли, какой вид мог бы выглядеть памятник Трампу в стиле мемориала Авраама Линкольна.

В их версии президент сморщился и смотрит на собственную стопу.

"Мы хотели, чтобы она имела величественный, военный вид", - рассказали авторы о скульптуре.

Рядом с постаментом выступал Toey - перформер в костюме гигантского пальца ноги с черными волосами и красной шишкой.

Он подходил к посетителям и шутил с ними о военной службе.

Что написали на постаменте

Английское название The Foot Soldier означает "Пехотинец". Слово foot также означает "стопа", поэтому название отсылает и в военную службу, и до того, как художники изобразили Трампа.

На табличке художники иронически отметили его службу и жертвенность и упомянули диагноз, с которым он связывал медицинскую отсрочку.

"Иногда, когда тебя призывают подняться, лучше просто сесть и дать ногам отдохнуть", - говорится в надписи на постаменте.

На табличку также вынесли фразу из сообщения самого Трампа за 2013 год. Тогда он опубликовал фото с родителями, на котором был в парадной форме Нью-Йоркской военной академии, и написал, что может вести себя по-военному.

Почему Трамп получил пять отсрочек

Между 1964 и 1968 годами Трамп получил четыре отсрочки, связанные с обучением в Фордгемском и Пенсильванском университетах.

После выпуска, в 22 года, он получил пятую отсрочку по результатам медосмотра. В 2016 году Трамп объяснил The New York Times, что причиной стали костные наросты на пятках.

The Secret Handshake уже устанавливала сатирические скульптуры на Национальной аллее.

В сентябре 2025 года там появилась работа под названием "Лучшие друзья навсегда", на которой Трамп и Джеффри Эпштейн держались за руки. Ее убрали на следующий день.