У Вашингтоні з’явилася сатирична статуя Трампа: чому її встановили перед Днем ветеранів

На Національній алеї у Вашингтоні анонімна артгрупа The Secret Handshake встановила сатиричну скульптуру Дональда Трампа під назвою "Піхотинець". Золотава фігура зображує президента США, який сидить на постаменті й тримається за босу праву стопу. Так художники обіграли одну з п’яти відстрочок, які Трамп отримав під час війни у В’єтнамі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на The Washington Post .

Який вигляд має "Піхотинець"

Скульптуру встановили 9 листопада навпроти Саду скульптур Національної галереї мистецтв, за два дні до Дня ветеранів у США.

Фігуру зробили з піноматеріалу, пластику, дерева й арматури та пофарбували в золотий колір. Показ тимчасової інсталяції планували до 11 листопада включно.

У листі до Fast Company художники пояснили, що уявляли, який вигляд міг би мати пам’ятник Трампу в стилі меморіалу Авраама Лінкольна.

У їхній версії президент скривився й дивиться на власну стопу.

"Ми хотіли, щоб вона мала величний, військовий вигляд", - розповіли автори про скульптуру.

Поряд із постаментом виступав Toey - перформер у костюмі велетенського пальця ноги з чорними волосинами й червоною ґулею.

Він підходив до відвідувачів і жартував із ними про військову службу.

Що написали на постаменті

Англійська назва The Foot Soldier означає "Піхотинець". Слово foot також означає "стопа", тож назва відсилає і до військової служби, і до того, як художники зобразили Трампа.

На табличці митці іронічно відзначили його службу та жертовність і згадали діагноз, із яким він пов’язував медичну відстрочку.

"Іноді, коли тебе закликають підвестися, краще просто сісти й дати ногам відпочити", - йдеться в написі на постаменті.

На табличку також винесли фразу з допису самого Трампа за 2013 рік. Тоді він опублікував фото з батьками, на якому був у парадній формі Нью-Йоркської військової академії, і написав, що може поводитися по-військовому.

Чому Трамп отримав п’ять відстрочок

Між 1964 і 1968 роками Трамп отримав чотири відстрочки, пов’язані з навчанням у Фордгемському та Пенсильванському університетах.

Після випуску, у 22 роки, він отримав п’яту відстрочку за результатами медогляду. У 2016 році Трамп пояснив The New York Times, що причиною стали кісткові нарости на п’ятах.

The Secret Handshake вже встановлювала сатиричні скульптури на Національній алеї.

У вересні 2025 року там з’явилася робота під назвою "Найкращі друзі назавжди", на якій Трамп і Джеффрі Епштейн трималися за руки. Її прибрали наступного дня.