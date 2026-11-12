"Чуваки, всьо чотко": "Брати Гадюкіни" про новий альбом, тур "Плюс" і пісні під час війни

Музиканти згадали пораду Сергія Кузьмінського й розповіли, яке місце в їхніх піснях сьогодні має суржик
Культовий рок-гурт "Брати Гадюкіни" знову гастролює Україною з туром "Плюс". Музиканти працюють над новим альбомом і збирають кошти для ЗСУ на кожному концерті.
В інтерв’ю Wave RBC.UA Ігор Мельничук (вокал і бас-гітара), Павло Крахмальов (вокал і клавішні) та новий соліст Костянтин Дунець розповіли, які їхні пісні сьогодні звучать найгостріше та що їх дивує в молодих слухачах.
– Цієї осені ви оголосили про повернення до активної концертної діяльності зі словами "Чуваки, всьо чотко!". А що сьогодні для вас означає "всьо чотко"?
Ігор: Хочу відмітити, що новий тур називається "Плюс". Що означає? Плюс - всьому хорошому. Мінус - ворогів.
На рахунок "всьо чотко" - все, що існує, колись було мрією.
Павло: Хочу додати щодо "Чуваки, всьо чотко!". Загалом для мене це історія про - все подобається, що все йде нормально.
Костянтин: А для мене "всьо чотко" - це коли група рухається в правильному напрямку, це рок-н-рол! Зараз ми гастролюємо, пишемо новий альбом, і головне - з цього є користь: на усіх концертах ми проводимо збори для ЗСУ. Ось вам "Чуваки, всьо чотко!".
– Ви вирушили в тур Україною в оновленому складі. Що найбільше змінилося для вас на сцені за останні роки, а що залишилося незмінним?
Павло: Змінилися обставини, в яких живемо сьогодні, віруючи в щасливе майбуття! Незмінні залишаються дитячі мрії (всміхається).
Ігор: З кожним роком важчає басівка на плечі. Була гантеля, а стала гиря (сміється).
На щастя, незмінне світло в очах глядачів. Це як тисячі світляків у похмурому лісі. Ми відіграли вже у Харкові, Львові, і на нас чекають ще сім міст: Івано-Франківськ, Чернівці, Стрий, Луцьк, Київ, Хмельницький, Тернопіль.
Костянтин: Тож не зволікайте і гайда по квитки.
– Ваші пісні не раз називали пророчими. Яка з них сьогодні звучить найгостріше?
Павло: Пісні слухають люди, і кожна людина вбачає в них свою історію або розповідь в цей момент свого розвитку (всміхається). Тому кожна пісня актуальна або непотрібна в цю секунду.
Костянтин: Мені вже дуже давно за серце бере пісня "На Україні лад і спокій". Чомусь нам створюють враження, що те, що зараз відбувається, - це нормально, що все так і має бути, такий час… А кому зараз легко? Тож хочеться дуже вже ладу, спокою та перемоги.
Ігор: Я десь у 2020 написав пісню "Йде нині война". Краще б не писав…
– Чи є теми, над якими "Брати Гадюкіни" більше не готові жартувати?
Ігор: 117 стаття.
Ми завжди жартували над собою. Сподіваюсь, це ніколи не зникне.
– Нещодавно ви сказали, що суржик уже віджив своє. Але ж він був частиною вашого фірмового стилю. Чи не боїтеся втратити свою впізнаваність?
Павло: Мова розвивається. Ми теж (сміється).
Костянтин: Думаю, що того лексикону, який є у вжитку, вистачить усім (усміхається).
Ігор: Гадаю, люди впізнають, відчуваючи твою любов. Не думав, що суржик - гарантія успіху. Тепер буду знати… А якщо серйозно - ясен пень, мова повинна бути живою. Головне - тонкий зміст. Діалект херню не врятує.
– Якби сьогодні писали "Червону фіру", про що була б ця пісня?
Павло: Про перефарбування (усміхається).
Костянтин: Люди не змінились, нащо ще раз то саме писати? (сміється)
Ігор: Мабуть, про "Червону фуру", яка палає на Кримському мості.
– У 2009 році не стало Сергія Кузьмінського - легендарного Кузі, лідера гурту. Якої його поради або фрази вам сьогодні найбільше бракує?
Павло: Нас не так просто вбити!
Костянтин: Я його не знав зовсім особисто, на жаль, але, здається, він порадив би трохи підзабити на всьо.
Ігор: Сергій казав - все має бути легко. Як вдих і видих.
– Що вас найбільше дивує у молодому поколінні, яке тільки зараз відкриває для себе "Братів Гадюкіних"?
Павло: Що відкривають і хочуть слухати.
Костянтин: Дивує, що вони не знали раніше про це (сміється).
Ігор: Краще спитати у них - чим ми дивуємо! Сподіваюсь, не дурістю. Бо вони архірозумні. Аж страшно і завидки беруть.
– Ігорю й Павле, ви отримали президентську відзнаку "Національна легенда України". А в який момент самі відчули, що стали легендами?
Павло: То люди між собою кажуть! Я про це нічого не знаю.
Ігор: Сподіваюсь, ніколи не відчую. Легенди - це наші воїни. Мужчини і жінки, які люто б’ються з дідьком.
– Якби вам потрібно було написати одну пісню про сучасну Україну, якою б вона була - сумною, злою чи іронічною?
Павло: Україна - красива матріархальна країна. А я люблю красивих іронічних дівчат! (Сміється)
Костянтин: Маю таку вдачу, що вся моя злість перетворюється на іронію, тому, швидше за все, це була б іронічна пісня. Я досі не написав жодної злої чи сумної пісні. Але, може, я й помиляюсь… Завтрашнє мені зовсім невідоме.
Ігор: Сповненою добра.
Найближчий концерт туру "Плюс" відбудеться 24 листопада в івано-франківському ККЗ "Арена-центр".
25 листопада гурт зіграє в чернівецькому Flora Club, 26 листопада - у Стрийському міському будинку культури, а 27 листопада - в Луцькому палаці культури.
29 листопада музиканти виступлять на сцені Origin Stage у Києві, а 30 листопада - у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького.
У Тернополі гурт зіграє 5 лютого 2027 року в Палаці культури "Березіль".