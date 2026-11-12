"Чуваки, всьо чотко": "Брати Гадюкіни" про новий альбом, тур "Плюс" і пісні під час війни

В інтерв’ю Wave RBC.UA Ігор Мельничук (вокал і бас-гітара), Павло Крахмальов (вокал і клавішні) та новий соліст Костянтин Дунець розповіли, які їхні пісні сьогодні звучать найгостріше та що їх дивує в молодих слухачах.

Культовий рок-гурт "Брати Гадюкіни" знову гастролює Україною з туром "Плюс". Музиканти працюють над новим альбомом і збирають кошти для ЗСУ на кожному концерті.

Про тур "Плюс" і повернення на сцену

– Цієї осені ви оголосили про повернення до активної концертної діяльності зі словами "Чуваки, всьо чотко!". А що сьогодні для вас означає "всьо чотко"?

Ігор: Хочу відмітити, що новий тур називається "Плюс". Що означає? Плюс - всьому хорошому. Мінус - ворогів.

На рахунок "всьо чотко" - все, що існує, колись було мрією.

Павло: Хочу додати щодо "Чуваки, всьо чотко!". Загалом для мене це історія про - все подобається, що все йде нормально.

Костянтин: А для мене "всьо чотко" - це коли група рухається в правильному напрямку, це рок-н-рол! Зараз ми гастролюємо, пишемо новий альбом, і головне - з цього є користь: на усіх концертах ми проводимо збори для ЗСУ. Ось вам "Чуваки, всьо чотко!".

Костянтин Дунець (фото надане музикантами)

– Ви вирушили в тур Україною в оновленому складі. Що найбільше змінилося для вас на сцені за останні роки, а що залишилося незмінним?

Павло: Змінилися обставини, в яких живемо сьогодні, віруючи в щасливе майбуття! Незмінні залишаються дитячі мрії (всміхається).

Ігор: З кожним роком важчає басівка на плечі. Була гантеля, а стала гиря (сміється).

На щастя, незмінне світло в очах глядачів. Це як тисячі світляків у похмурому лісі. Ми відіграли вже у Харкові, Львові, і на нас чекають ще сім міст: Івано-Франківськ, Чернівці, Стрий, Луцьк, Київ, Хмельницький, Тернопіль.

Ігор Мельничук (фото надане музикантами)

Костянтин: Тож не зволікайте і гайда по квитки.

Про пісні під час війни, гумор і суржик

– Ваші пісні не раз називали пророчими. Яка з них сьогодні звучить найгостріше?

Павло: Пісні слухають люди, і кожна людина вбачає в них свою історію або розповідь в цей момент свого розвитку (всміхається). Тому кожна пісня актуальна або непотрібна в цю секунду.

Костянтин: Мені вже дуже давно за серце бере пісня "На Україні лад і спокій". Чомусь нам створюють враження, що те, що зараз відбувається, - це нормально, що все так і має бути, такий час… А кому зараз легко? Тож хочеться дуже вже ладу, спокою та перемоги.

Ігор: Я десь у 2020 написав пісню "Йде нині война". Краще б не писав…

– Чи є теми, над якими "Брати Гадюкіни" більше не готові жартувати?

Ігор: 117 стаття.

Ми завжди жартували над собою. Сподіваюсь, це ніколи не зникне.

– Нещодавно ви сказали, що суржик уже віджив своє. Але ж він був частиною вашого фірмового стилю. Чи не боїтеся втратити свою впізнаваність?

Павло: Мова розвивається. Ми теж (сміється).

Костянтин: Думаю, що того лексикону, який є у вжитку, вистачить усім (усміхається).

Ігор: Гадаю, люди впізнають, відчуваючи твою любов. Не думав, що суржик - гарантія успіху. Тепер буду знати… А якщо серйозно - ясен пень, мова повинна бути живою. Головне - тонкий зміст. Діалект херню не врятує.

– Якби сьогодні писали "Червону фіру", про що була б ця пісня?

Павло: Про перефарбування (усміхається).

Костянтин: Люди не змінились, нащо ще раз то саме писати? (сміється)

Ігор: Мабуть, про "Червону фуру", яка палає на Кримському мості.

Про Кузю, нових слухачів і відзнаку "Національна легенда України"

– У 2009 році не стало Сергія Кузьмінського - легендарного Кузі, лідера гурту. Якої його поради або фрази вам сьогодні найбільше бракує?

Павло: Нас не так просто вбити!

Павло Крахмальов (фото надане музикантами)

Костянтин: Я його не знав зовсім особисто, на жаль, але, здається, він порадив би трохи підзабити на всьо.

Ігор: Сергій казав - все має бути легко. Як вдих і видих.

– Що вас найбільше дивує у молодому поколінні, яке тільки зараз відкриває для себе "Братів Гадюкіних"?

Павло: Що відкривають і хочуть слухати.

Костянтин: Дивує, що вони не знали раніше про це (сміється).

Ігор: Краще спитати у них - чим ми дивуємо! Сподіваюсь, не дурістю. Бо вони архірозумні. Аж страшно і завидки беруть.

– Ігорю й Павле, ви отримали президентську відзнаку "Національна легенда України". А в який момент самі відчули, що стали легендами?

Павло: То люди між собою кажуть! Я про це нічого не знаю.

Ігор: Сподіваюсь, ніколи не відчую. Легенди - це наші воїни. Мужчини і жінки, які люто б’ються з дідьком.

– Якби вам потрібно було написати одну пісню про сучасну Україну, якою б вона була - сумною, злою чи іронічною?

Павло: Україна - красива матріархальна країна. А я люблю красивих іронічних дівчат! (Сміється)

Костянтин: Маю таку вдачу, що вся моя злість перетворюється на іронію, тому, швидше за все, це була б іронічна пісня. Я досі не написав жодної злої чи сумної пісні. Але, може, я й помиляюсь… Завтрашнє мені зовсім невідоме.

Ігор: Сповненою добра.

Де почути "Братів Гадюкіних" наживо

Найближчий концерт туру "Плюс" відбудеться 24 листопада в івано-франківському ККЗ "Арена-центр".

25 листопада гурт зіграє в чернівецькому Flora Club, 26 листопада - у Стрийському міському будинку культури, а 27 листопада - в Луцькому палаці культури.

29 листопада музиканти виступлять на сцені Origin Stage у Києві, а 30 листопада - у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького.

У Тернополі гурт зіграє 5 лютого 2027 року в Палаці культури "Березіль".