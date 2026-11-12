"Чуваки, все четко": "Братья Гадюкины" о новом альбоме, туре "Плюс" и песнях во время войны

В интервью Wave RBC.UA Игорь Мельничук (вокал и бас-гитара), Павел Крахмалев (вокал и клавишные) и новый солист Константин Дунец рассказали, какие песни сегодня звучат наиболее остро и что их удивляет в молодых слушателях.

Культовая рок-группа "Братья Гадюкины" снова гастролирует по Украине с туром "Плюс". Музыканты работают над новым альбомом и собирают средства для ВСУ на каждом концерте.

О туре "Плюс" и возвращении на сцену

– Этой осенью вы объявили о возвращении к активной концертной деятельности со словами "Чуваки, все четко!". А что сегодня для вас означает "все четко"?

Игорь: Хочу отметить, что новый тур называется "Плюс". Что значит? Плюс – всему хорошему. Минус – врагов.

На счет "все четко" - все существующее когда-то было мечтой.

Павел: Хочу добавить по поводу "Чуваки, все четко!". В общем для меня это история о – все нравится, что все идет нормально.

Константин: А для меня "все четко" – это когда группа двигается в правильном направлении, это рок-н-ролл! Сейчас мы гастролируем, пишем новый альбом, и главное – из этого есть польза: на всех концертах мы проводим собрание для ВСУ. Вот вам "Чуваки, все четко!".

Константин Дунец (фото предоставлено музыкантами)

– Вы отправились в тур по Украине с обновленным составом. Что больше всего изменилось для вас на сцене за последние годы, а что осталось неизменным?

Павел: Изменились обстоятельства, в которых живем сегодня, веруя в счастливую будущность! Постоянными остаются детские мечты (улыбается).

Игорь: С каждым годом тяжелеет басовка на плече. Была гантель, а стала гиря (смеется).

К счастью, неизменный свет в глазах зрителей. Это как тысячи светляков в пасмурном лесу. Мы отыграли уже в Харькове, Львове, и нас ждут еще семь городов: Ивано-Франковск, Черновцы, Стрый, Луцк, Киев, Хмельницкий, Тернополь.

Игорь Мельничук (фото предоставлено музыкантами)

Константин: Так что не медлите и айда за билетами.

О песнях во время войны, юморе и суржике

– Ваши песни не раз называли пророческими. Какая из них сегодня звучит остро?

Павел: Песни слушают люди, и каждый человек видит в них свою историю или рассказ в этот момент своего развития (улыбается). Поэтому каждая песня актуальна или не нужна в эту секунду.

Константин: Меня уже очень давно за сердце берет песня "На Україні лад і спокій". Почему-то нам создают впечатление, что происходящее сейчас - это нормально, что все так и должно быть, такое время… А кому сейчас легко? Так что хочется очень уж строя, спокойствия и победы.

Игорь: Я где-то в 2020 году написал песню "Йде нині війна". Лучше бы не писал…

– Есть ли темы, над которыми "Братья Гадюкины" больше не готовы шутить?

Игорь: 117 статья.

Мы всегда шутили над собой. Надеюсь, это никогда не исчезнет.

– Недавно вы сказали, что суржик уже отжил свое. Но ведь он был частью вашего фирменного стиля. Не боитесь потерять свою узнаваемость?

Павел: Язык развивается. Мы тоже (смеется).

Константин: Думаю, что того лексикона, который есть в употреблении, хватит всем (улыбается).

Игорь: Думаю, люди узнают, чувствуя твою любовь. Не думал, что суржик – гарантия успеха. Теперь буду знать… А если серьезно – ясный пень, речь должна быть живой. Главное – тонкое содержание. Диалект херни не спасет.

– Если бы сегодня писали "Червону фіру", о чем была бы эта песня?

Павел: О перекраске (улыбается).

Константин: Люди не изменились, зачем еще раз то же писать? (смеется)

Игорь: Пожалуй, о "Червоній фурі", пылающей на Крымском мосту.

О Кузе, новых слушателях и награде "Национальная легенда Украины"

– В 2009 году не стало Сергея Кузьминского – легендарного Кузи, лидера группы. Какого его совета или фразы вам сегодня больше всего не хватает?

Павел: Нас не так просто убить!

Павел Крахмалев (фото предоставлено музыкантами)

Константин: Я его не знал лично, к сожалению, но, кажется, он посоветовал бы немного подзабить на все.

Игорь: Сергей говорил – все должно быть легко. Как вдох и выдох.

– Что вас больше всего удивляет в молодом поколении, которое только сейчас открывает для себя "Братьев Гадюкиных"?

Павел: Что открывают и хотят слушать.

Константин: Удивляет, что они не знали раньше об этом (смеется).

Игорь: Лучше спросить у них – чем мы удивляем! Надеюсь, не глупостью. Ибо они архиразумны. Даже страшно и зависть берет.

– Игорь и Павел, вы получили президентскую награду "Национальная легенда Украины". А в какой момент сами почувствовали, что стали легендами?

Павел: Так люди между собой говорят! Я об этом ничего не знаю.

Игорь: Надеюсь, никогда не почувствую. Легенды – это наши воины. Мужчины и женщины, которые яростно дерутся с чертом.

– Если бы вам нужно было написать одну песню о современной Украине, какой бы она была – грустной, злой или иронической?

Павел: Украина – красивая матриархальная страна. А я люблю красивых ироничных девушек! (Смеется)

Константин: Имею такой характер, что вся моя злоба превращается в иронию, поэтому, скорее всего, это была бы ироническая песня. Я до сих пор не написал ни одной злой или грустной песни. Но, может, я и ошибаюсь… Завтрашнее мне совсем неизвестно.

Игорь: Преисполненной добра.

Где услышать "Братьев Гадюкиных" вживую

Ближайший концерт тура "Плюс" состоится 24 ноября в Ивано-Франковском ККЗ "Арена-центр".

25 ноября группа сыграет в черновицком Flora Club, 26 ноября – в Стрыйском городском доме культуры, а 27 ноября – в Луцком дворце культуры.

29 ноября музыканты выступят на сцене Origin Stage в Киеве, а 30 ноября – в Хмельницком областном академическом музыкально-драматическом театре им. М. Старицкого.

В Тернополе группа сыграет 5 февраля 2027 во Дворце культуры "Березиль".