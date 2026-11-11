Четыре мифа о пиве, в которые до сих пор верят: технолог объяснила, что с ними не так

Пиво якобы делают из порошка, для крепости в него добавляют спирт, а темные сорта обязательно крепче светлых. Эти представления все еще встречаются среди потребителей, хотя процесс производства напитка устроен иначе.

Популярные мифыв интервью Wave RBC.UA разобрала менеджер пивоваренного производства AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова.

Миф 1. Пиво делают из порошка

По словам Ларисы, вопрос о "порошковом пиве" работники производства слышат даже во время экскурсий.

Посетители иногда удивляются, когда видят, как на самом деле производят напиток.

Пиво получают в результате брожения сусла с участием дрожжей. Именно этот процесс лежит в основе производства, а представление о готовом напитке из разбавленного водой порошка его не описывает.

Экскурсия по производству пива (фото: пресс-служба AB InBev Efes Ukraine)

Миф 2. Из-за пива мужчины могут "стать женщинами"

Лариса также назвала мифом утверждение о том, что через пиво мужчины могут получить "женские гормоны" и "стать женщинами".

Она предполагает, что такое представление могло возникнуть из-за хмеля: в пивоварении используют шишки женских растений.

Хмель действительно содержит фитоэстрогены – растительные соединения с эстрогенной активностью. Они не тождественны человеческим половым гормонам.

Миф 3. В пиво добавляют спирт

По словам специалиста, алкоголь в пиве образуется во время брожения. Дрожжи перерабатывают доступные им сахара и в результате этого процесса появляется спирт.

"Не добавляют, это результат натурального брожения", – объяснила Акулинова.

Чтобы получить более высокую прочность, в рецептуре учитывают количество сахаров, которые могут сбродить дрожжи.

"Чтобы получить больше алкоголя, увеличивают количество сахаров, доступных для сбраживания дрожжами. Именно во время брожения образуется алкоголь", – рассказала она.

Солод для производства пива (фото: предоставлено пресс-службой AB InBev Efes Ukraine)

Миф 4. Темное пиво всегда крепче светлого

Цвет пива, прежде всего, зависит от солода и способа его подготовки. Как пояснила Акулинова, ячмень проращивают и подсушивают, а для получения темного солода выдерживают дольше и при более высоких температурах. Поэтому он приобретает коричневый цвет.

Прочность определяют другие факторы – в частности, количество солода в рецептуре и течение брожения.

"Прочность же зависит от количества солода в рецептуре и особенностей процесса брожения", – отметила собеседница.

Поэтому только по цвету определить, какое пиво содержит больше алкоголя, нельзя.