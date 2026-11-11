Чотири міфи про пиво, в які досі вірять: технологиня пояснила, що з ними не так

Пиво нібито роблять із порошку, для міцності в нього додають спирт, а темні сорти обов'язково міцніші за світлі. Ці уявлення досі трапляються серед споживачів, хоча процес виробництва напою влаштований інакше.

Популярні міфи в інтерв'ю Wave RBC.UA розібрала менеджерка пивоварного виробництва AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова.

Міф 1. Пиво роблять із порошку

За словами Лариси, запитання про "порошкове пиво" працівники виробництва чують навіть під час екскурсій.

Відвідувачі іноді дивуються, коли бачать, як насправді виготовляють напій.

Пиво отримують у результаті бродіння сусла за участі дріжджів. Саме цей процес лежить в основі виробництва, а уявлення про готовий напій із розведеного водою порошку його не описує.

Екскурсія по виробництву пива (фото: пресслужба AB InBev Efes Ukraine)

Міф 2. Через пиво чоловіки можуть "стати жінками"

Лариса також назвала міфом твердження про те, що через пиво чоловіки можуть отримати "жіночі гормони" й "стати жінками".

Вона припускає, що таке уявлення могло виникнути через хміль: у пивоварінні використовують шишки жіночих рослин.

Хміль справді містить фітоестрогени – рослинні сполуки з естрогенною активністю. Вони не тотожні людським статевим гормонам.

Міф 3. У пиво додають спирт

За словами фахівчині, алкоголь у пиві утворюється під час бродіння. Дріжджі переробляють доступні їм цукри, і в результаті цього процесу з'являється спирт.

"Не додають, це результат натурального бродіння", – пояснила Акулинова.

Щоб отримати вищу міцність, у рецептурі враховують кількість цукрів, які можуть збродити дріжджі.

"Щоб отримати більше алкоголю, збільшують кількість цукрів, доступних для збродження дріжджами. Саме під час бродіння утворюється алкоголь", – розповіла вона.

Солод для виробництва пива (фото: надане пресслужбою AB InBev Efes Ukraine)

Міф 4. Темне пиво завжди міцніше за світле

Колір пива насамперед залежить від солоду та способу його підготовки. Як пояснила Акулинова, ячмінь пророщують і підсушують, а для отримання темного солоду витримують довше та за вищих температур. Через це він набуває коричневого кольору.

Міцність визначають інші чинники - зокрема, кількість солоду в рецептурі та перебіг бродіння.

"Міцність же залежить від кількості солоду в рецептурі і особливостей процесу бродіння", – зазначила співрозмовниця.

Тому лише за кольором визначити, яке пиво містить більше алкоголю, не можна.