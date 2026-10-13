СПЕЦПРОЄКТ 30.10.2026

Пивоваріння давно перестало бути виключно чоловічою професією. За сучасною броварнею стоять не лише рецептури й обладнання, а й десятки технологічних рішень, від яких залежить смак готового пива. Менеджер пивоварного виробництва AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова пройшла шлях від найнижчих щаблів до участі у створенні нових сортів. З нагоди Дня працівника харчової промисловості Wave RBC.UA поговорило з нею, як створюється пиво, чому українська Stella Artois вариться за ліцензійною рецептурою, чим відрізняються підходи великих і крафтових броварень та які міфи про пиво досі доводиться спростовувати. Лариса Акулинова

Менеджер пивоварного виробництва AB InBev Efes Ukraine

«Живе рідке тісто»: як приходять у пивоваріння

– Скільки років ви вже працюєте в пивоварінні? – Працюю понад 30 років. На броварню у Харкові прийшла студенткою. Тоді ще був розподіл, необхідно було відпрацювати три роки на харчовому підприємстві. Я опанувала спеціальність, пов’язану з бродильним виробництвом, а у 2007 році здобула вищу освіту в Київському національному університеті харчових технологій для подальшого кар’єрного розвитку. – А коли ви вчилися, думали, що будете пивоваром? – Ні. Мама запропонувала мені вчитися у технікумі, який був недалеко від дому. Я планувала відпрацювати три роки, а потім шукати іншу професію. Але мене зацікавив сам процес виробництва пива, як воно створюється. Це свого роду живе рідке тісто, до нього треба ставитися відповідально, з душею. Мабуть, це моя особиста думка: коли ти любиш свою роботу, вона тобі віддячує. Мені подобається створювати нові сорти пива. Я завжди спостерігаю, які нові смаки набувають популярності, що нового цікавить людей. – З чого ви починали та як досягли рівня менеджера пивоварного виробництва? – Раніше ти приходив студентом і починав із самого низу. Як нам казали, вивчай найважчі процеси. Про автоматичну мийку тоді й мови не було – все мили вручну швабрами та щітками. Я починала з мийки ємностей, приблизно півроку працювала на тому місці, а потім мене поставили майстром зміни. На цій посаді я пропрацювала дев’ять років. Лариса Акулинова у часи роботи майстром зміни – А після майстра зміни вас одразу призначили технологом? – Ні. Навіть коли ми увійшли до компанії Interbrew (в подальшому це стало компанією AB InBev Efes Ukraine), такої позиції, як технолог-пивовар, не було. Я працювала майстром, потім два роки була у підтримці, після цього стала менеджером. Зараз офіційно я менеджер пивоваріння Чернігівського відділення, активно беру участь у напрямку, який займається створенням та розробкою нових сортів. Якщо раніше мені приходила готова рецептура, яку ми коригували під своє виробництво, то зараз я майже створюю її сама. Маркетинг надсилає запит, а ми підбираємо склад, розробляємо рецептуру бродіння та створюємо нові сорти. "Пиво – живий продукт. Дріжджі я називаю маленькими дитинчатами: вони вперті та вередливі" Я завжди кажу, що пиво – живий продукт, і багато залежить від умов бродіння, особливо від дріжджів. Я називаю їх маленькими дитинчатами: вони вперті та вередливі, їх потрібно доглядати й створювати комфортні умови. Коли їм жарко – вони гинуть, коли холодно – стресують і слабшають. І це треба враховувати.

«Чоловік у спідниці»: 21 рік і цех, де всі старші

– Чи ви мріяли про іншу професію, чи вам усе подобається у професії пивовара? – Я замислювалася над цим, коли стала майстром. Мені був 21 рік, а серед моїх підлеглих були чоловіки по 40-50 років. Вони мені не довіряли, не дуже слухали, і це було найважче. Бувало, що приходила додому після роботи і плакала, бо не могла знайти підхід до колег. Але з часом вони побачили, що, хоч я і була молода, часто мала рацію. Згодом почали підходити та запитувати мою думку. Я зрозуміла, що мені вдалося повернути на свій бік персонал. Якщо колектив іде в одному напрямку, то можна досягти чого завгодно. А ще у Харкові у мене було прізвисько "чоловік у спідниці" (сміється). "У Харкові у мене було прізвисько – чоловік у спідниці" На Чернігівській броварні, 2020 рік

Чому українська Stella Artois – це та сама Stella

– З огляду на ваш великий досвід, чи можна в Україні зварити таке ж пиво, як у Бельгії чи Німеччині? Інколи можна почути, що в Україні "не та" Stella Artois. Як технолог, ви можете пояснити, чи можна відтворити оригінальну рецептуру? – Stella Artois ми варимо суворо за рецептурою, яка передається разом із ліцензією на виробництво. Глобальна служба якості усіх ліцензіатів регулярно контролює: раз на півроку ми відправляємо зразки на аналіз, а також зразки сировини та води, яку використовуємо. Вони перевіряють усе у власній лабораторії за складною системою критеріїв та дегустують. "Відрізняються лише вода та солод – у кожній країні вони свої" Насправді, відрізняються лише вода та солод. І це природно, бо у кожній країні смак води і солода свій. Ми використовуємо українську воду зі свердловини та солод, який вирощується та виробляється в Україні із глобально затверджених сортів ячменю. Наш солод відповідає тим самим найвищим стандартам якості, що і в інших країнах. А хміль використовуємо той же, що і у бельгійській “Стеллі”, – чеський та німецький. У нас є специфікація на водопідготовку: вода має відповідати певним показникам кислотності, лужності та жорсткості. Тож Stella Artois в Україні створюється за затвердженою рецептурою.

Як народжується новий сорт

– А як ви почали розробляти нові сорти пива? – На початку повномасштабного вторгнення я працювала у Харківському відділенні. Коли Чернігівська броварня перезапускалася після зупинки, мені запропонували допомогти в розробках інновацій. Планували, що це буде ненадовго, але так сталося, що я залишилася в Чернігові. І зараз я у співпраці з відділом маркетингу створюю нові сорти. Для мене це нова сходинка, тому що я побачила весь шлях створення сорту – від аналізу ринку до готового продукту. Від початкової ідеї до появи сорту в торгових точках може минати майже рік. Це кропітка процедура, в якій задіяно багато людей і погоджень. – Створити новий сорт, який би пройшов усі етапи перевірки, – наскільки це складно і довго? – Це справді непросто і не швидко. Це шлях від аналізу ринку та смаків споживача до підбору рецептури й запуску виробництва. Саме виготовлення на броварні займає від двох тижнів до місяця, але до цього може бути ще близько року підготовки.

Шлях нового сорту – від ідеї до полиці Аналіз ринку та смаків споживача

Підбір складу та розробка рецептури бродіння

Виготовлення на броварні – від двох тижнів до місяця

Вихід у торгові точки – загалом близько року від ідеї

За кілька років AB InBev Efes Ukraine випустила одразу низку новинок, які впевнено завойовують ринок – Вам подобається розробляти нові сорти? – Так. У пивоварінні я ніколи не нудьгувала: то нове обладнання, то технології, то нові добавки чи постачальники. А зараз мені дуже подобається долучатися до створення нових напоїв, які стають популярними, які впізнаєш на поличках магазинів. Сьогодні все дуже швидко змінюється: тренди, смаки, запити споживача. Постійно хочеться нового, свіжого, незвичного. Молодь все частіше обирає безалкогольні смаки чи фруктові бірмікси. У нас є дуже затребуваний сорт Чернігівське Біле Alco 0 зі смаком грейпфрута. Воно має приємний освіжаючий смак, і при цьому – без алкоголю. Тобто його можна споживати впродовж дня. Це була вдала новинка, яка має своїх поціновувачів. В цьому процесі ніколи не знаєш, що “залетить” краще. Це завжди несподіванка, адже прорахувати наперед часто дуже складно. Цього року ми запустили дуже цікаву новинку – бірмікс Чернігівське Біле FRUTER зі смаком кави та апельсину. Це новий і дуже незвичний смак на ринку. І я повинна сказати, що ця новинка користується стабільною популярністю. Лариса Акулинова розробляла зіркову новинку «Чернігівське Біле «FRUTER» Капуоранж зі смаком кави та апельсину» – А які новинки плануються? Чи можете ви привідкрити нам завісу, над чим зараз працюєте? – Я не можу розголошувати комерційних таємниць (посміхається). Але скажу, що наразі працюємо над дуже цікавими поєднаннями, і наступного року ви їх уже побачите.

Професія без обмежень

– Так ваша професія справді інтригуюча! А, до речі, сьогодні вона вже не має тих обмежень, які були раніше? – Ні, сьогодні все по-іншому. Раніше це була фізично важка праця, тому здебільшого запрошували чоловіків. Але зараз дуже багато автоматизованих процесів, а технології постійно розвиваються, тому якщо у жінки є бажання та інтерес до цієї насправді цікавої професії, то ласкаво просимо! "Якщо у жінки є бажання та інтерес до цієї професії – ласкаво просимо!" Лариса Акулинова з нагородами за продукцію компанії на конкурсі Favorite Food & Drinks 2025

Бліц: міфи про пиво

– На завершення інтерв’ю – коротке бліцопитування. Назвіть три розповсюджених міфи про пиво.

Міф 1 – Перший міф – що пиво роблять із порошку. Навіть на екскурсіях люди іноді питають: "О, виявляється, пиво не з порошку робиться?" Аби пиво робилося з порошку, кожна людина могла б зробити його вдома. Навіщо тоді купувати в магазині? Міф 2 Другий міф – що через пиво чоловіки можуть отримати жіночі гормони й "стати жінками". Думаю, цей міф виник через хміль: у пивоварінні використовують шишки жіночих рослин хмелю, оскільки саме вони формують потрібні властивості хмелевого матеріалу. Міф 3 Ще один міф – що в пиво додають алкоголь. Не додають, це результат натурального бродіння. Це в принципі неможливо, тому що це заборонено нормативно, а обіг спирту як сировини дуже суворо контролюється державою. Щоб отримати більше алкоголю, збільшують кількість цукрів, доступних для збродження дріжджами. Саме під час бродіння утворюється алкоголь.