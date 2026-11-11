У Лондоні відбулася прем’єра третього сезону "Володаря перснів": які образи обрали актори

Чарлі Вікерс поєднав бежевий костюм із яскраво-червоною сорочкою та чорною краваткою
10 листопада в залі королеви Єлизавети в Лондоні відбулася світова прем’єра третього сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади". На доріжці разом позували Морфідд Кларк, Чарлі Вікерс і Джеймі Кемпбелл Бовер, який цього сезону приєднався до серіалу в ролі ельфа Келеборна.
Wave RBC.UA зібрало 10 образів із лондонської прем’єри.
Довгий чорний кейп із широкими лацканами Бовер поєднав із білою сорочкою та чорною краваткою.
На лацканах були темно-синя квітка й блискуча брошка. Поверх довгого платинового волосся актор одягнув тонкий золотавий обідок, схожий на ельфійську корону.
На прем’єрі він розповів Reuters, що виріс на фільмах про Середзем’я, а роль у серіалі стала здійсненням дитячої мрії.
Кларк обрала білу сукню з широким вирізом і напівпрозорими панелями на плечах.
Драпірування підкреслювало талію, а шари легкої тканини утворювали асиметричний поділ.
До сукні акторка підібрала босоніжки з тонкими темними ремінцями й сріблясту каблучку.
На доріжці вона позувала і сама, і поруч із Бовером, який грає її екранного чоловіка Келеборна.
Вікерс одягнув бежевий двобортний костюм із широкими лацканами й темними ґудзиками.
Під піджаком виділялася яскраво-червона сорочка з чорною краваткою. У третьому сезоні актор повертається в ролі Саурона, який воює з ельфами й готується викувати Єдиний Перстень.
Виконавиця ролі Міріель з’явилася в чорній сукні з жакетним верхом і пишною спідницею до підлоги.
Широкі лацкани обрамляли V-подібний виріз. Сріблясті гілки прикрашали плечі, передню частину спідниці та поділ.
Номвете обрала чорну сукню до підлоги з широкими рукавами, що спадали від зап’ясть.
Спереду тканину зібрали в складки золотавою пряжкою. Частину кучерявого волосся акторка зібрала у високий пучок і доповнила зачіску золотавими прикрасами.
Пегг вийшов у костюмі-трійці з дрібним крапковим візерунком. На піджаку чорний колір переходив у червоний донизу, а на штанах червоний поступово темнів до чорного. Сорочку, краватку й взуття актор обрав чорні.
Болдрі одягнув коричневу куртку з жовтими смугами вздовж рукавів і передніх панелей.
Під нею була гірчична футболка з написом.
До куртки актор підібрав чорні штани з блискучою фактурою та розширеними донизу штанинами.
Нижню частину сірого піджака Мухафідіна вкривав білий візерунок, схожий на бризки й патьоки фарби.
Під піджак актор одягнув блакитно-білу смугасту сорочку з розстібнутим коміром. Образ доповнили сріблясті браслети та каблучки.
Крус Кордова обрав графітовий костюм у тонку смужку з широкими штанами на високій посадці.
Піджак він залишив розстібнутим, тож було видно складки на штанах, білу сорочку й вузьку темну краватку.
Арамайо накинув поверх чорного костюма довге темне пальто з широкими лацканами.
Верхні ґудзики білої сорочки він залишив розстібнутими. У чорного взуття було сріблясте оздоблення вздовж краю підошви.
Нагадаємо, перші чотири серії виходять 11 листопада на Prime Video. П’ятий і шостий епізоди з’являться 18 листопада, а дві фінальні серії - 25 листопада.