"Будьте добрими до себе": Кара Делевінь поділилася досвідом боротьби із залежністю

Британська модель і акторка Кара Делевінь поділилася порадами для людей, які лише починають шлях до тверезого життя. Зокрема, вона наголосила на важливості підтримки, доброго ставлення до себе та відмови від почуття провини й сорому.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Variety , зірка пояснила, на що варто звернути увагу тим, хто намагається позбутися залежності від алкоголю чи наркотиків.

Що радить акторка

За словами Делевінь, насамперед важливо звертатися по допомогу до людей, які вже пройшли цей шлях. Вони можуть поділитися власним досвідом і краще зрозуміти труднощі, з якими стикається людина на початку змін.

"Почуття провини та сорому - це те, що не дає вам одужати, тому робіть усе можливе, щоб уникати їх. Не вимагайте від себе занадто багато. Будьте розсудливими й добрими до себе. Ставтеся до себе дбайливо", - зазначила акторка.

Вона також пригадала, що раніше була надто самовпевненою у своїй здатності відмовитися від шкідливих звичок. Делевінь зізналася, що неодноразово думала, ніби може припинити будь-коли, однак насправді ще не була до цього готова.

"Я завжди думала, що можу це зробити, просто ще не хотіла. Ви справді повинні цього захотіти", - пояснила вона.

Кара Делевіль (фото: instagram.com/caradelevingne)

Досвід Кари Делевінь

Кара Делевінь відверто розповідає про свій досвід тверезості після того, як у 2022 році звернулася до реабілітаційного центру та долучилася до 12-крокової програми одужання.

Тоді модель також розповіла, що тривалий час відчувала, ніби приховує багато чого від людей, які на неї рівняються. Завдяки змінам у житті вона нарешті змогла відчути свободу та бути собою без необхідності щось приховувати.

Кара Делевіль (фото: instagram.com/caradelevingne)

У лютому 2026 року вона розповідала, що тверезість змінила не лише її повсякденне життя, а й світосприйняття. За її словами, останніми роками вона почала почуватися більш безтурботною та відкритою до життя.

Акторка також торкнулася теми самооцінки й невпевненості, з якими, на її думку, стикається чимало людей. Вона переконана, що замість боротьби із власними слабкостями варто навчитися приймати їх і ставитися до себе зі співчуттям.