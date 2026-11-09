HBO показав перші постери серіалу про Гаррі Поттера з новими Гаррі, Герміоною і Роном

У мережі з'явилися нові персонажні постери майбутнього серіалу "Гаррі Поттер" від HBO. На них представили трьох головних героїв історії - Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер і Рона Візлі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт HBO Max .

Якими показали головних героїв нового "Гаррі Поттера"

Стрімінговий сервіс опублікував серію персонажних постерів, присвячених першому сезону серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь".

На одному зі знімків зображений головний герой історії у виконанні Домініка Маклафліна.

Хлопчик із круглими окулярами та характерним шрамом на лобі тримає перед собою чарівну паличку.

Особливістю постера стало зображення обличчя Гаррі, розділеного навпіл чарівною паличкою.

Одна частина його обличчя освітлена теплим світлом, тоді як інша занурена в тінь.

Така композиція створює похмуру й загадкову атмосферу, яка перегукується з небезпеками, що чекатимуть на юного чарівника у Гоґвортсі.

У серії також представлені персонажі Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі, яких у новій екранізації зіграють Арабелла Стентон та Аластер Стаут.

На опублікованій афіші зазначена дата прем'єри - 25 грудня. Саме цього дня глядачі зможуть знову зануритися у чарівний світ, але вже з новим поколінням акторів.

Хто зіграє у новому серіалі про Гаррі Поттера

Центральні ролі у серіалі дісталися молодим британським акторам, які мають переосмислити персонажів, знайомих мільйонам глядачів за оригінальними фільмами.

Роль Гаррі Поттера виконає Домінік Маклафлін. У кінофраншизі цього персонажа протягом восьми фільмів грав Деніел Редкліфф.

Герміону Ґрейнджер втілить Арабелла Стентон, яка змінить у цій ролі Емму Вотсон. А Рона Візлі зіграє Аластер Стаут.

Раніше образ найкращого друга Гаррі на екрані втілював Руперт Ґрінт.

До акторського складу також долучилися відомі представники кіноіндустрії.

Зокрема, Джон Літгоу зіграє директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір перевтілиться у професорку Мінерву Макґонеґел, а Паапа Ессієду виконає роль Северуса Снейпа.

Образ Геґріда дістався Ніку Фросту, тоді як Драко Мелфоя зіграє Локс Пратт.

Крім того, до чарівного світу повернеться Ворвік Девіс, який знову зіграє професора Філіуса Флитвіка, як і в оригінальній кінофраншизі.

Про що буде перший сезон "Гаррі Поттера"

Новий серіал стане телевізійною адаптацією семи романів Джоан Роулінг. На відміну від кінофраншизи, творці планують приділити більше екранного часу подіям, персонажам і деталям, які не потрапили до повнометражних фільмів.

Перший сезон матиме назву "Гаррі Поттер і філософський камінь" та складатиметься з восьми епізодів.

За сюжетом, одинадцятирічний Гаррі живе разом із родичами Дурслями, які переконують його, що він нічим не особливий.

Однак усе змінюється, коли хлопчик отримує лист із запрошенням на навчання до школи магії та чаклунства Гоґвортс.

Там він знайомиться з Роном і Герміоною, відкриває власні магічні здібності та поступово дізнається правду про своє минуле.

Водночас за стінами чарівної школи приховується небезпека, пов'язана з темним чаклуном, який колись намагався знищити Гаррі.

Творці наголошували, що нова адаптація має бути ближчою до літературного першоджерела. Завдяки серіальному формату глядачі зможуть побачити більше деталей навчання у Гоґвортсі та розвитку стосунків між героями.

Коли вийде серіал "Гаррі Поттер" і хто працює над проєктом

Прем'єра першого сезону запланована на 25 грудня 2026 року на HBO та стримінговій платформі HBO Max.

Знімання проєкту розпочалися в липні 2025 року на британській студії Warner Bros. Studios Leavesden, де свого часу створювали й оригінальну серію фільмів.

Шоуранеркою нового "Гаррі Поттера" стала Франческа Гардінер, відома роботою над серіалами "Спадкоємці" та "Темні матерії".

Режисером кількох епізодів виступає Марк Майлод, який раніше працював над "Грою престолів" та "Спадкоємцями".

Однією з особливостей нової екранізації стане її музичне оформлення. Над саундтреком працює композитор Ганс Циммер разом із командою Bleeding Fingers Music.

До виконавчих продюсерів серіалу також долучилася авторка книг Джоан Роулінг. Серед продюсерів є і Девід Гейман, який працював над оригінальними фільмами про юного чарівника.

Проєкт задуманий як багаторічна екранізація книжкової серії. При цьому HBO вже підтвердив роботу над другим сезоном, який продовжить історію Гаррі Поттера у світі магії.

Таким чином, нова адаптація має не просто переказати знайому історію, а й детальніше розкрити чарівний світ, створений Джоан Роулінг.