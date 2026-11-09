HBO показал первые постеры сериала о Гарри Поттере с новыми Гарри, Гермионой и Роном

В сети появились новые персонажные постеры предстоящего сериала "Гарри Поттер" от HBO. На них представили трех главных героев истории – Гарри Поттера, Гермиону Грэйнджер и Рона Уизли.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт HBO Max .

Какими показали главных героев нового "Гарри Поттера"

Стриминговый сервис опубликовал серию персонажных постеров, посвященных первому сезону сериала "Гарри Поттер и философский камень".

На одном из снимков изображен главный герой истории в исполнении Доминика Маклафлина.

Мальчик с круглыми очками и характерным шрамом на лбу держит перед собой волшебную палочку.

Особенностью постера стало изображение лица Гарри, разделенного пополам волшебной палочкой.

Одна часть его лица освещена теплым светом, в то время как другая погружена в тень.

Такая композиция создает мрачную и загадочную атмосферу, которая перекликается с опасностями, ожидающими юного волшебника в Хогвартсе.

В серии также представлены персонажи Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, которых в новой экранизации сыграют Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

На опубликованной афише указана дата премьеры – 25 декабря. Именно в этот день зрители смогут снова погрузиться в волшебный мир, но уже с новым поколением актеров.

Кто сыграет в новом сериале о Гарри Поттере

Центральные роли в сериале достались молодым британским актерам, переосмыслившим персонажей, знакомых миллионам зрителей по оригинальным фильмам.

Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин. В кинофраншизе этого персонажа в течение восьми фильмов играл Дэниел Рэдклифф.

Гермиону Грейнджер воплотит Арабелла Стэнтон, которая изменит в этой роли Эмму Уотсон. А Рона Уизли сыграет Аластер Стаут.

Ранее образ лучшего друга Гарри на экране олицетворял Руперт Гринт.

В актерский состав также присоединились известные представители киноиндустрии.

В частности, Джон Литгоу сыграет директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир превратится в профессор Минерву МакГонагалл, а Паапа Эссиеду исполнит роль Северуса Снейпа.

Образ Хагрида достался Нику Фросту, тогда как Драко Малфоя сыграет Локс Пратт.

Кроме того, в волшебный мир вернется Уорвик Дэвис, который снова сыграет профессора Филиуса Флитвика, как и в оригинальной кинофраншизе.

О чем будет первый сезон "Гарри Поттера"

Новый сериал станет телевизионной адаптацией семи романов Джоан Роулинг. В отличие от кинофраншизы, создатели планируют уделить больше экранного времени событиям, персонажам и деталям, не попавшим в полнометражные фильмы.

Первый сезон будет называться "Гарри Поттер и философский камень" и состоит из восьми эпизодов.

По сюжету, одиннадцатилетний Гарри живет вместе с родственниками Дурслями, убеждающими его, что он ничем не особенный.

Однако все меняется, когда мальчик получает письмо с приглашением на обучение в школу магии и колдовства Хогвартс.

Там он знакомится с Роном и Гермионой, открывает свои магические способности и постепенно узнает правду о своем прошлом.

В то же время за стенами волшебной школы скрывается опасность, связанная с темным колдуном, когда-то пытавшимся уничтожить Гарри.

Создатели отмечали, что новая адаптация должна быть ближе к литературному первоисточнику. Благодаря сериальному формату зрители смогут увидеть больше деталей обучения в Хогвартсе и развития отношений между героями.

Когда выйдет сериал "Гарри Поттер" и кто работает над проектом

Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 на HBO и стриминговой платформе HBO Max.

Съемки проекта начались в июле 2025 г. на британской студии Warner Bros. Studios Leavesden, где в свое время создавалась и оригинальная серия фильмов.

Шоуранершей нового "Гарри Поттера" стала Франческа Гардинер, известная работой над сериалами "Наследники" и "Темные материи".

Режиссером нескольких эпизодов выступает Марк Майлод, ранее работавший над "Игрой престолов" и "Наследниками".

Одной из особенностей новой экранизации станет ее музыкальное оформление. Над саундтреком работает композитор Ганс Циммер вместе с командой Bleeding Fingers Music.

К исполнительным продюсерам сериала также присоединилась автор книг Джоан Роулинг. Среди продюсеров есть и Дэвид Гейман, работавший над оригинальными фильмами о юном волшебнике.

Проект задуман как многолетняя экранизация книжной серии. При этом HBO уже подтвердил работу над вторым сезоном, который продолжит историю Гарри Поттера в мире магии.

Таким образом, новая адаптация должна не просто пересказать знакомую историю, но и подробнее раскрыть волшебный мир, созданный Джоан Роулинг.