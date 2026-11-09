Кайли Дженнер в платье с оленьим принтом и еще 9 ярких образов из LACMA Gala 2026

Среди выходов вечера - свадебный кутюр 1997 года и пальто, которое стилизовали как вечернее платье
7 ноября в Музее искусств округа Лос-Анджелес состоялся 15-й благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala при поддержке Gucci. В этом году на нем отметили художницу Вию Целминс и режиссера "Дюны" Дэнни Вильнева, а мероприятие принесло музею рекордную сумму - почти 7 млн долларов. На красной дорожке среди фонарей инсталляции Urban Light звезды позировали в нарядах, которые следовало рассмотреть с разных ракурсов.
Wave RBC.UA собрало 10 лучших образов вечера.
Серебристые пятна на шоколадно-коричневом платье Ashi Studio напоминали узор на шерсти оленя.
Впереди наряды из осенней кутюрной коллекции 2026 года имели высокую горловину и подчеркнутую талию.
Со спины открывался глубокий вырез, вдоль которого спадал длинный блестящий кисть.
Для Кардашьян в Gucci создали обжатое платье, полностью расшитое бордовыми пайетками.
Высокая горловина и длинные рукава контрастировали с вырезами на талии и открытой спиной. Даже маникюр подобрали в тон платье.
Актриса приспустила с плеч рубиновое пальто Charles & Ron из осенней коллекции Sirocco в 2025 году и стилизовала его как платье со шлейфом.
Блестящая ткань легла широкими складками, а сквозь разрез спереди виднелись коричневые замшевые сапоги на шнуровке.
Белое платье Gucci авторства Демны задрапировали асимметрично. Ткань обвивала шею с одной стороны, оставляла бока открытыми и соединялась у бедра, где начинался высокий разрез.
Серебристые босоножки с тонкими ремешками перекликались с блестящей подвеской с логотипом Gucci.
Актриса вышла в красном платье Gucci с пайетками, которое сшили специально для вечера.
Асимметричное драпирование оставляло одно плечо открытым, а с другой стороны платье имело длинный рукав. Образ дополнили клатч в тон и украшения Boucheron, в том числе длинные бриллиантовые серьги.
Модель выбрала серое шерстяное платье Gucci без бретелек. Форму ей задавали приталенный лиф и объем на бедрах, а длинную юбку раскрывал высокий разрез спереди. В наряд Госк добавила украшения Leviev.
Стилист Лоу Роуч подобрал для актрисы свадебный ансамбль Pierre Cardin из весенне-летней кутюрной коллекции 1997 года. Поверх серебристого платья-комбинации на тонких бретелях она накинула пальто с большими воланами из органзы.
В ансамбль добавили бриллиантовое колье Tiffany & Co. и босоножки Jimmy Choo на платформе
Платье Yves от Jenny Packham под вспышками отливало серебром благодаря вышивке бисером, пайеткам и светлым камням.
Хилтон продолжила этот мотив в деталях – от длинных прозрачных перчаток с блестками до многорядного бриллиантового чокера.
Впереди черное платье Gucci имело высокую горловину, длинные рукава и выразительную линию плеч. Сзади глубокий вырез на спине и высокий разрез на юбке разделяла серебристая застежка.
Темно-зеленые пайетки на подкладке перекликались с изумрудами в серьгах.
Уильямс выбрала голубовато-серое платье без бретелей из осенней кутюрной коллекции Phan Huy 2026 года.
Поверх сетки сверкали серебристый бисер и большие жемчужины. Кружево на подоле перекликалось с украшением белых полупрозрачных туфель.