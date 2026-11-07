Вечеринка Burberry и сказочная анимация от Dior. 7 самых ярких рождественских кампаний 2026

Хотя мы только отпраздновали Хэллоуин, бренды не теряют времени и уже начали подготовку к Рождественскому сезону. Активно готовят праздничные коллекции, выпускают адвент-календари и снимают рождественскую рекламу.

Burberry

Британский модный дом пригласил голливудских знаменитостей для участия в своем рождественском ролике: Пирса Броснана, Фиона Шоу, Кару Делевинь, Нико Паркер и других. В видео они сначала гуляют по живописной местности, играют в игры и обмениваются подарками, а затем устраивают громкую и веселую вечеринку.

Gucci

Разве можно представить Рождество без Мэрайи Кэри и ее знаменитой “All I Want For Christmas Is You”? Вот и Gucci решил, что без нее праздник не начнется, потому пригласил певицу стать главной звездой своей праздничной кампании.

В видео Мерая прибывает в роскошную гостиницу, которая оказывается пока еще совсем не готова к Рождеству. Пока звезда выходит из авто и заходит в лобби, персонал должен быстро украсить интерьер, нарядить елку и расставить подарки. Вечеринка начинается как раз с прибытием певицы.

Tiffany & Co

Ювелирный дом снял трогательную короткометражку с участием Аманды Сейфрид о важности воспоминаний, традиций и семейных связей. Сюжет разворачивается в современном Нью-Йорке и впоследствии переносит зрителей в воспоминания о Рождестве в 1990-х годах и показывает, как один подарок может превратиться в семейную реликвию.

Dior

В эру искусственного интеллекта модный дом Dior возвращает нас к воспоминаниям детства через анимационную короткометражку, созданную в технике рисованной анимации, характерной для 1940-х годов. Видео выглядит как старые добрые Диснеевские мультики и мгновенно вызывает улыбку на лице.

По сюжету одной зимней ночью Кристиан Диор получает телефонный звонок, что Марлен Дитрих срочно нужно новое платье для фильма. Кутюрье сразу берется за работу. Роли в мультфильме озвучили Рианна, Джош О'Коннор, Луи Гаррель и другие, а закадровый голос принадлежит Роберту Паттисону.

Prada

Prada тоже решила использовать классическую анимацию и вернуть ощущение сказки и добра. В своем праздничном ролике фотографию с нарисованной вручную анимацией и пригласили звезд, в том числе Седи Синк и Майю Гоук, оказавшихся в зимнем мире со сказочными животными.

Для создания видео команда согласовывала пространство и освещение, а некоторые движения, детали анимации и персонажей создавали вручную, с помощью карандаша и бумаги.

Barbour

Британский премиальный бренд одежды и аксессуаров присоединяется к брендам, возрождающим классическую анимацию. Для своего праздничного ролика они объединились с Уоллесом и Громитом – персонажами нескольких короткометражек и одного полнометражного мультфильма об изобретателе и его собаке. Их особенность в том, что персонажи слеплены из пластилина на проволочной основе и сняты методом покадровой анимации.

По сюжету изобретатель Уоллес придумал новое изобретение для зимней прогулки, однако все идет не по плану и оно оказывается в снежном заносе. Чтобы тот не замерз, Громит дарит ему свитер Barbour.

Marc Jacobs

В рождественской кампании бренда актриса Меган Сталтер пытается найти во время снежной бури в отеле. Сюжет объединяет юмор, праздничный хаос и атмосферу заснеженного Нью-Йорка.