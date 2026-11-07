Вечірка Burberry та казкова анімація від Dior. 7 найяскравіших різдвяних кампаній 2026

Хоча ми тільки-но відсвяткували Геловін, бренди не втрачають часу і вже почали підготовку до Різдвяного сезону. Активно готують святкові колекції, випускають адвент-календарі та знімають різдвяну рекламу.

Burberry

Британський модний дім запросив голлівудських знаменитостей для участі в своєму різдвяному ролику: Пірса Броснана, Фіону Шоу, Кару Делевінь, Ніко Паркер та інших. У відео вони спочатку гуляють мальовничою місцевістю, грають в ігри та обмінюються подарунками, а потім влаштовують голосну та веселу вечірку.

Gucci

Хіба можна уявити Різдво без Мераї Кері та її знаменитої “All I Want For Christmas Is You”? От і Gucci вирішив, що без неї свято не почнеться, тому запросив співачку стати головною зіркою своєї святкової кампанії.

У відео Мерая прибуває до розкішного готелю, який виявляються поки ще зовсім не готовий до Різдва. Тож, поки зірка виходить з авто та заходить в лоббі, персонал має швидко прикрасити інтерʼєр, нарядити ялинку та розставити подарунки. Вечірка починається саме з прибуттям співачки.

Tiffany & Co

Ювелірний дім зняв зворушливу короткометражку за участі Аманди Сейфрід про важливість спогадів, традицій та сімейних звʼязків. Сюжет розгортається в сучасному Нью-Йорку та згодом переносить глядачів до спогадів про Різдво в 1990-х роках і показує, як один подарунок може перетворитися на сімейну реліквію.

Dior

В еру штучного інтелекту модний дім Dior повертає нас до спогадів дитинства через анімаційну короткометражку, створену в техніці мальованої анімації, характерної для 1940-х років. Відео виглядає, як старі добрі діснеївські мультики та миттєво викликає посмішку на обличчі.

По сюжету, однієї зимової ночі Крістіан Діор отримує телефонний дзвінок, що Марлен Дітріх терміново потрібна нова сукня для фільму. Кутюрʼє одразу береться за роботу. Ролі в мультфільмі озвучили Ріанна, Джош ОʼКоннор, Луї Гаррель та інші, а закадровий голос належить Роберту Паттісону.

Prada

Prada теж вирішила використати класичну анімацію і повернути відчуття казки та добра. В своєму святковому ролику фотографію з намальованою вручну анімацією та запросили зірок, зокрема Седі Сінк та Майю Гоук, які опинилися в зимовому світі з казковими тваринами.

Для створення відео, команда узгоджувала простір та освітлення, а деякі рухи, деталі анімації та персонажів створювали вручну, за допомогою олівця та паперу.

Barbour

Британський преміальний бренд одягу та аксесуарів приєднується до брендів, які відроджують класичну анімацію. Для свого святкового ролику вони обʼєдналися з Воллесом та Громітом – персонажами кількох короткометражок та одного повнометражного мультфільму про винахідника та його собаку. Їхня особливість в тому, що персонажі зліплені з пластиліну на дротяній основі та зняті методом покадрової анімації.

За сюжетом винахідник Воллес придумав новий винахід для зимової прогулянки, проте все йде не за планом і він опиняється в сніговому заметі. Щоб той не змерз, Громіт дарує йому светр Barbour.

Marc Jacobs

В різдвяній кампанії бренду акторка Меган Сталтер намагається знайти під час снігової бурі в готелі. Сюжет поєднує в собі гумор, святковий хаос та атмосферу засніженого Нью-Йорку.