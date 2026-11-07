"Саме мине": лікар розповіла, чому люди часто ігнорують потребу у відпочинку

Робота, домашні справи, діти та постійні дедлайни часто змушують людей відкладати турботу про власне здоров’я. Навіть коли з’являються температура, слабкість чи ломота в тілі, багато хто продовжує працювати, тренуватися та виконувати звичні обов’язки, сподіваючись, що нездужання мине саме.

Сімейна лікарка Лілія Сарахман ексклюзивно для Wave RBC.UA пояснила, що часто люди ігнорують перші ознаки хвороби через брак часу, страх пропустити робочі дні або звичку терпіти дискомфорт.

Чому люди ігнорують симптоми

Під час інфекції організм витрачає значну частину ресурсів на боротьбу зі збудником. Якщо в цей період не давати собі достатньо відпочинку, продовжувати працювати, займатися спортом і недосипати, навантаження на організм зростає.

За словами лікарки, це може погіршити загальне самопочуття, подовжити період одужання, а за певних інфекцій - збільшити ймовірність ускладнень.

Людина з поганим самопочуттям (фото: magnific.com)

Чим шкідливе перенесення хвороби "на ногах"

Особливо уважними варто бути під час грипу. Це не просто сильна застуда, а вірусна інфекція, яка може мати серйозний перебіг і впливати на різні органи та системи.

Серед можливих ускладнень - вірусна або бактеріальна пневмонія, міокардит (запалення серцевого м’яза), загострення хронічних захворювань, а в рідкісних випадках - ураження нервової системи.

Важливо, що ускладнення можуть виникати навіть у людей, які раніше не мали проблем зі здоров’ям. Тому не варто самостійно призначати собі ліки, зокрема антибіотики, або відкладати консультацію з лікарем, якщо стан погіршується.

Коли з температурою потрібно залишатися вдома

Лілія Сарахман розповіла, якщо підвищення температури супроводжується слабкістю, ломотою в тілі, кашлем або нежитем, то краще відмовитися від роботи та інших звичних справ і залишитися вдома.

Це важливо з двох причин:

організму потрібен час і сили для відновлення

людина з респіраторною інфекцією може передавати її іншим - колегам, дітям, людям старшого віку та вагітним жінкам

Людина з підвищеною температурою (фото: magnific.com)

Повернення до звичного ритму життя має бути поступовим. За рекомендацією лікаря, при респіраторній інфекції варто орієнтуватися на загальне покращення симптомів і щонайменше 24 години без підвищеної температури без використання жарознижувальних препаратів.

Окрему увагу слід звертати на динаміку захворювання. Якщо після початкового покращення температура знову підвищується, кашель посилюється, з'являється задишка або біль у грудях, необхідно звернутися по медичну допомогу.

Як зрозуміти, що організму потрібен відпочинок

Не завжди потреба у відновленні супроводжується очевидними симптомами інфекції. Іноді організм сигналізує про виснаження через зміни у самопочутті та повсякденній активності.

Сімейний лікар радить звертати увагу на такі ознаки:

постійну втому, яка не минає навіть після сну

погіршення концентрації та пам’яті

підвищену дратівливість та емоційне виснаження

порушення сну

зниження працездатності

відчуття, що звичайні щоденні справи потребують значно більше зусиль, ніж раніше

Не потрібно чекати моменту, коли організм буквально змусить відмовитися від звичних справ. Відпочинок під час хвороби - не прояв слабкості й не зайва розкіш, а важлива частина відновлення.

Людина хоче відпочити (фото: magnific.com)

Уміння вчасно помічати зміни у самопочутті, звертатися по медичну допомогу та давати собі час на одужання допомагає відповідальніше ставитися до власного здоров'я.