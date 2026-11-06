Від подіуму Prada до політики: майбутній губернатор Айови в минулому був моделлю

Обраний губернатор американського штату Айова Роб Сенд до політичної кар'єри він працював моделлю та брав участь у показах відомих модних брендів. Зокрема, у студентські роки він виходив на подіум Prada під час Тижня моди в Мілані.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на People , 44-річний політик навчався в Університеті Брауна, де здобував освіту з політології.

Модельна кар'єра

Саме тоді в університеті він почав модельну кар'єру, яка допомагала йому оплачувати навчання. Сенд працював у Європі, з'являвся на подіумах у Мілані та Парижі й співпрацював із відомими представниками індустрії моди.

У його модельному портфоліо були покази італійського дому Prada, японського бренду Number (N)ine та дизайнера Джуліано Фудзівари.

Роб Сенд на показі Prada (фото: Getty Images)

Роб Сенд на показі Prada (фото: Getty Images)

Зокрема, 1 серпня 2002 року Сенд взяв участь у показі чоловічої колекції Prada сезону весна-літо 2003 у Мілані. Також він знімався для модних видань, серед яких Anоther Magazine.

Однак модельна робота не обмежувалася лише подіумами. У 2002 році він також з'явився в осінньому випуску Anоther Magazine у фотопроєкті Adolescents.

Сенд не надто часто згадує цей період свого життя. Його минуле знову привернуло увагу після перемоги на губернаторських виборах 3 листопада 2026 року.

Як Сенд опинився у політиці

У січні 2004 року Сенд пропустив зібрання членів Демократичної партії у своєму рідному місті Декора, штат Айова. Тоді він хотів підтримати президентську кампанію Говарда Діна, однак у цей самий час мав роботу в Мілані - брав участь у показі чоловічого одягу.

В інтерв'ю у 2022 році політик згадував, що йому довелося обирати між політичною подією та поїздкою до Європи.

"Це мало бути щось одне. І я обрав Європу", - пояснював він.

Після завершення навчання Сенд повернувся до Айови, здобув юридичну освіту в Університеті Айови та розпочав кар'єру в державному секторі. Він працював помічником генерального прокурора штату, а згодом став аудитором Айови.

У 2026 році політик переміг на виборах губернатора. До виконання нових обов'язків він має приступити в січні 2027 року.