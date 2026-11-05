Померла зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" Кіммарі Джонсон: їй було 50 років

Незадовго до трагедії акторку госпіталізували
Американська акторка Кіммарі Джонсон померла у 50 років. Її доставили до лікарні в Лос-Анджелесі після серцевого нападу.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ.
Як розповіла племінниця акторки Ронда Скотт, 27 жовтня Кіммарі пережила серцевий напад у власному будинку в Лос-Анджелесі.
Після цього її терміново доправили до медичного центру Cedars-Sinai, де лікарі виявили аневризму.
Акторка померла в середу вдень, 4 листопада, внаслідок зупинки серця.
Кіммарі народила 8 квітня 1976 року в Пітсбургу. Свою акторську кар'єру розпочала у 1998 році. Тоді вона зіграла Джейн в одному з епізодів популярного серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".
Пізніше акторка з'явилася в телесеріалі "V.I.P.", головну роль у якому виконала Памела Андерсон.
У 2000 році Джонсон зіграла персонажку на прізвисько Jumpsuit Chick у комедії "Де моя тачка, чувак?" (Dude, Where’s My Car?) з Ештоном Кутчером і Дженніфер Гарнер.
Також акторка знімалася у фільмах "Костолом" (Break A Leg), Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury та The Summer of Massacre.
Крім цього, вона була моделлю. У 1993 році Кіммарі здобула титул Miss Pennsylvania USA та представляла свій штат на конкурсі Miss USA, де потрапила до п'ятірки фіналісток.
У 2003 році акторка народила сина Камерона, після чого зробила паузу в кар'єрі, щоб зосередитися на материнстві.
Також Джонсон мала власний б'юті-бізнес. У 2011 році вона запустила косметичну лінійку SkinGlow by Kimmarie.
За кілька місяців до смерті, судячи з публікацій у соцмережах, зірка була зосереджена на модельній кар'єрі. У серпні вона стала обличчям обкладинки журналу Grazia Slovenia.