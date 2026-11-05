Умерла звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Киммари Джонсон: ей было 50 лет

Американская актриса Киммари Джонсон умерла в 50 лет. Ее доставили в больницу в Лос-Анджелесе после сердечного приступа.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что известно о смерти Киммари Джонсон

Как рассказала племянница актрисы Ронда Скотт, 27 октября Киммари пережила сердечный приступ в собственном доме в Лос-Анджелесе.

После этого ее срочно доставили в медицинский центр Cedars-Sinai, где врачи обнаружили аневризм.

Актриса умерла в среду днем, 4 ноября, в результате остановки сердца.

Биография и карьера Киммари Джонсон

Киммари родила 8 апреля 1976 года в Питтсбурге. Свою актерскую карьеру начала в 1998 году. Тогда она сыграла Джейн в одном из эпизодов популярного сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Позже актриса появилась в телесериале VIP, главную роль в котором исполнила Памела Андерсон.

В 2000 году Джонсон сыграла персонажку по прозвищу Jumpsuit Chick в комедии "Чувак, где моя тачка?" (Dude, Where's My Car?) с Эштоном Кутчером и Дженнифер Гарнер.

Также актриса снималась в фильмах "Костолом" (Break A Leg), Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury и The Summer of Massacre.

Кроме того, она была моделью. В 1993 году Киммари получила титул Miss Pennsylvania USA и представляла свой штат на конкурсе Miss USA, где попала в пятерку финалисток.

В 2003 году актриса родила сына Камерона, после чего сделала паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на материнстве.

Также у Джонсон был собственный бьюти-бизнес. В 2011 году она запустила косметическую линейку SkinGlow by Kimmarie.

За несколько месяцев до смерти, судя по публикациям в соцсетях, звезда была сосредоточена на модельной карьере. В августе она стала лицом обложки журнала Grazia Slovenia.