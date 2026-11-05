Chanel вперше в історії провів показ в Австралії: як минуло грандіозне шоу та хто з зірок завітав

Французький модний дім Chanel уперше в історії провів подіумний показ в Австралії. 5 листопада в Сіднеї бренд представив круїзну колекцію сезону 2026/27, створену креативним директором Матьє Блазі. Подія зібрала відомих акторів, музикантів, моделей та представників модної індустрії.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Сhanel .

Як минув перший показ Chanel в Австралії

Історичне шоу відбулося у просторі The Cutaway в районі Барангару. Chanel організував одразу два покази - денний та вечірній, запросивши на них зіркових гостей, дизайнерів, стилістів, представників преси та клієнтів бренду.

Для австралійської публіки модний дім повторно представив круїзну колекцію 2026/27, прем'єра якої відбулася 28 квітня у французькому Біарріці.

Саме це курортне місто стало головним джерелом натхнення для Матьє Блазі, який створив свою першу круїзну колекцію для Chanel.

Вибір локації має особливе історичне значення. У 1915 році Габріель Шанель відкрила в Біарріці свій перший кутюрний дім за межами Парижа.

Понад століття потому бренд вирішив повернутися до атмосфери французького узбережжя, переосмисливши характерну для Chanel естетику крізь призму сучасної курортної моди.

Для шоу в Сіднеї організатори відтворили інтер'єр казино Біарріца в стилі ар-деко.

Простір із дзеркальними поверхнями, декоративними деталями та світлою підлогою став тлом для колекції, у якій поєдналися елегантність і невимушеність.

Напередодні показу, 4 листопада, Chanel також організував закритий захід для гостей на пляжі Шеллі-Біч у районі Менлі.

Що показали на подіумі

Круїзна колекція Chanel сезону 2026/27 стала своєрідним діалогом між класичними кодами французького модного дому та сучасною пляжною модою.

Матьє Блазі переосмислив традиційні твідові костюми, доповнивши їх легкими тканинами, вільними силуетами й незвичними декоративними елементами.

На подіумі моделі демонстрували жакети, спідниці, шорти, в'язані сукні, купальники та комплекти з морськими мотивами.

Особливу увагу привернули речі, прикрашені вишивкою, паєтками, що нагадували риб'ячу луску, та об'ємними деталями у формі морських рослин.

У колекції також з'явилися солом'яні аксесуари, плетені сумки, прикраси у формі мушель і головні убори, які нагадували купальні шапочки.

Дизайнер активно працював із фактурами. Традиційний твід поєднувався з в'язанням гачком, рафією та легкими матеріалами, що створювали відчуття руху.

Колірна палітра варіювалася від стриманих чорних і білих відтінків до насичених червоних, зелених і бірюзових кольорів.

При цьому Блазі зберіг упізнавані символи Chanel - костюми з жакетами, фірмові сумки, декоративні ланцюжки та емблему з переплетеними літерами C.

Однією з головних особливостей колекції стало поєднання одягу для міського життя та пляжного відпочинку. Класичні жакети сусідили з купальниками, а елегантні сукні - з практичними аксесуарами для курорту.

Хто відвідав показ Chanel у Сіднеї

Серед головних гостей події були голлівудські акторки Ніколь Кідман і Марго Роббі, які співпрацюють із французьким модним домом.

Кідман обрала для виходу чорний костюм із жакетом і штанами. На захід вона прийшла разом зі своєю молодшою донькою Фейт Маргарет.

Марго Роббі натомість зробила ставку на романтичний образ. Акторка з'явилася в напівпрозорій білій сукні з квітковими деталями.

Також серед запрошених були співачка Кайлі Міноуг, режисер Баз Лурман, олімпійська чемпіонка Кеті Фрімен, музикант Dom Dolla та серфер Джек Робінсон.

Показ об'єднав і відомих представниць австралійської модельної індустрії.

Зокрема, на подіум вийшли Джулія Нобіс, Джемма Ворд, Кетрін Макніл і Чарлі Фрейзер. До них приєдналися молоді моделі, серед яких Латалія Хіклінг.

Джулії Нобіс довірили відкрити та завершити шоу, підкресливши особливу роль австралійських моделей у першій місцевій презентації Chanel.

Чому цей показ став історичним

Презентація круїзної колекції стала першим подіумним шоу Chanel на території Австралії та однією з наймасштабніших модних подій такого формату в країні.

Раніше модний дім уже проводив повторні презентації своїх колекцій у різних куточках світу, зокрема в Сінгапурі, Дубаї, Маямі та Сеулі.

Поява Chanel у Сіднеї також свідчить про зростання значення австралійського ринку для міжнародної індустрії розкоші.

У 2025 році бренд відкрив у Сіднеї свій найбільший австралійський бутик площею близько тисячі квадратних метрів, а також продовжив розширювати присутність у країні.

Президент модного напряму Chanel Бруно Павловський раніше пояснював, що повторні покази дозволяють бренду налагоджувати тісніший зв'язок із місцевими клієнтами.

Водночас проведення шоу в Австралії стало символічним продовженням нової творчої епохи Chanel під керівництвом Матьє Блазі, який очолив креативний напрям модного дому наприкінці 2024 року.

Його дебютна круїзна колекція поєднала історію бренду, сучасне бачення розкоші та атмосферу життя біля океану - естетику, однаково близьку французькому Біарріцу й австралійському Сіднею.