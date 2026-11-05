Loewe випустить колекцію за мотивами "Жаху перед Різдвом"

Іспанський модний дім Loewe об’єднався з Disney і Тімом Бертоном для створення колекції за мотивами анімаційного фільму "Жах перед Різдвом". До неї увійдуть одяг, сумки, аксесуари, ароматичні свічки та шкіряні вироби.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Loewe.

Що увійде до колекції Loewe

Капсульна колекція надійде у продаж 12 листопада 2026 року.

У перших анонсах показали сумку із зображенням Джека Скеллінгтона всередині, чорно-помаранчеву плетену шкіряну сумку-мішечок зі зміями та в’язаний брелок у вигляді перевертня.

Образ пса-привида Зеро також перенесли на сумку. А демона Арлекіна відтворили за допомогою пір’я та шкіряних лусочок.

Для Loewe це продовження співпраці зі світом анімації. Раніше дім випускав колекції за мотивами фільмів Studio Ghibli "Мій сусід Тоторо", "Віднесені привидами" та "Мандрівний замок".

Що про співпрацю розповів Тім Бертон

Однією з тем колаборації стала ручна робота, яка поєднує лялькову анімацію з ремісничими техніками модного дому.

"Вони взяли те, що багато для мене означає, і надали цьому власного прочитання", - розповів Бертон про дизайнерів Loewe.

Анімаційний фільм "Жах перед Різдвом" вийшов 1993 року. Його зняв Генрі Селік за історією та персонажами, створеними Тімом Бертоном.

Головний герой Джек Скеллінгтон відкриває для себе світ Різдва й намагається перебрати на себе роль Санта-Клауса.