Loewe выпустит коллекцию по мотивам "Ужаса перед Рождеством"

Испанский модный дом Loewe объединился с Disney и Тимом Бертоном для создания коллекции по мотивам анимационного фильма "Ужас перед Рождеством". В нее войдут одежда, сумки, аксессуары, ароматические свечи и кожаные изделия.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Loewe.

Что войдет в коллекцию Loewe

Капсульная коллекция поступит в продажу 12 ноября 2026 года.

В первых анонсах показали сумку с изображением Джека Скеллингтона внутри, черно-оранжевую плетеную кожаную сумку-мешочек со змеями и вязаный брелок в виде оборотня.

Образ пса-призрака Зеро также перенесли на сумку. А демона Арлекина воспроизвели с помощью перьев и кожаных чешуек.

Для Loewe это продолжение сотрудничества с миром анимации. Ранее дом выпускал коллекции по мотивам фильмов Studio Ghibli "Мой сосед Тоторо", "Унесенные привидениями" и "Путешествующий замок".

Что о сотрудничестве рассказал Тим Бертон

Одной из тем коллаборации стала ручная работа, сочетающая кукольную анимацию с ремесленными техниками модного дома.

"Они взяли то, что многое для меня означает, и предоставили этому собственное прочтение", - рассказал Бертон о дизайнерах Loewe.

Анимационный фильм "Ужас перед Рождеством" вышел в 1993 году. Его снял Генри Селик по истории и персонажам, созданным Тимом Бертоном.

Главный герой Джек Скелингтон открывает для себя мир Рождества и пытается взять на себя роль Санта-Клауса.