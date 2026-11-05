БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип на песню, ставшую саундтреком фильма о ГУР

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовали клип на новый сингл "Лейла". В видеоработе объединили эстетику Америки 90-х, неожиданные актерские перевоплощения и отсылки к мировому кинематографу.

Первая премьера группы почти через два года

Около двух лет поклонники ждали новый сингл БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Предыдущую песню "Якби" группа презентовала еще в декабре 2024 года. И вот теперь – новая история, образы и особенная атмосфера в видео на "Лейлу".

"Лейла" выходит за пределы клипа и становится частью большого кино

Новая песня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стала главным саундтреком к фильму "ГУР. Код "Сикора"", режиссером и исполнителем главной роли в котором является Ахтем Сеитаблаев. Песня изначально создавалась как самостоятельный релиз БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, но настолько органично сочеталась с историей фильма, что создатели фильма даже сменили имя главной героини на Лейла. Ахтем также снялся и в видеоработе БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Анастасия Цимбалару в необычном образе брюнетки

Для съемок клипа актриса кардинально изменила привычный образ блондинки и предстала перед зрителями с темными волосами. Хотя, как призналась сама Анастасия, этот цвет действительно близок к ее натуральному. Многие годы зрители привыкли видеть ее блондинкой, поэтому перевоплощение стало особенной деталью видеоработы. Даже Ахтем Сеитаблаев признался, что не сразу узнал бы актрису в новом образе.

Кадр из кліпа на песню "Лейла"

Атмосфера американского мотеля 90-х

Клип "Лейла" переносит зрителя в атмосферу Америки 90-х. Для этого художники специально построили декорацию номера мотеля, воспроизведя характерную эстетику той эпохи. Съемки длились более 12 часов, а внимание к деталям помогло создать целостное кинематографическое пространство.

Кинематографическая отсылка к культовому фильму

В новом клипе есть деталь, которую оценят внимательные зрители и поклонники кино. Видеоработа содержит не только собственную историю, но и кинематографические аллюзии, придающие ей особое настроение. Декорации мотельного номера, а также локация по кадрам Сергея Танчинца отсылаются к известному фильму братьев Коэнов "Старикам здесь не место".