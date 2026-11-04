Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Рождественские праздники уже на носу, а значит, время формировать вишлист и думать над подарками. Специально к праздникам бренды традиционно подготовят адвент-календари с разнообразным наполнением – от косметики до острых соусов – чтобы можно было растянуть праздник и каждый день открывать мини-подарок.

Dior — Le 30 Montaigne Advent Calendar

Стоимость: $800

$800 Наполнение: 24 ячейки с косметикой, парфюмерией и уходом

Сделано в форме счастливой звезды Dior с рождественской композицией в центре, стилизованной под пряничный домик. Содержит 24 ячейки с продуктами бренда, включая духи J'adore и Miss Dior, блеск для губ, уходовую косметику и ароматическую свечу.

Адвент-календарь от Dior (фото: dior.com)

DOLCE&GABBANA BEAUTY ADVENT CALENDAR

Стоимость: $595

$595 Наполнение: 24 ячейки с косметикой, парфюмерией и уходом

Внешний авент-календарь Dolce&Gabbana Beauty вдохновлен фасадом Dolce&Gabbana Metropol в Милане и сделан в форме золотистой коробочки с ячейками. Внутри – 24 косметических, парфюмерных и уходовых продукта.

Адвент-календарь от Dolce&Gabbana Beauty (фото: dolcegabbana.com)

MAC Cosmetics - 24 Days of MAC Icons

Стоимость: $250

$250 Наполнение: 24 ячейки с полноразмерными и миниатюрными продуктами

Адвент-календарь от MAC содержит 24 ячейки с топовыми позициями бренда: помадами, блесками для губ, тенями, подводками и другими. Среди подарков есть как миниатюры, так и полноразмерные форматы.

Адвент-календарь MAC (фото: maccosmetics.com)

Charlotte Tilbury — Hollywood Beauty Wonderland

Стоимость: $220

$220 Наполнение: 15 ячеек с декоративной косметикой.

Адвент-календарь от Charlotte Tilbury в красно-золотистой коробочке содержит 15 продуктов декоративной и уходовой косметики, включая 4 полноразмерные и мини-косметичку, которую можно использовать как шарм на сумку.

Адвент-календарь от Charlotte Tilbury (фото: charlottetilbury.com)

Jo Malone – Christmas Kist Advent Calendar

Стоимость: $495

$495 Наполнение: 25 ячеек с духами и уходом для тела

Календарь от Jo Malone выглядит как ящик, с коробочками, чулками и мешочками внутри, в каждом из которых спрятан дух, уход для тела или ванны или ароматическая свеча. Кроме этого, бренд также подготовил уменьшенную версию календаря на 12 дней стоимостью $250.

Адвент-календарь от Jo Malone (фото: jomalone.co.uk)

Byredo — Advent Calendar

Стоимость: $955

$955 Наполнение: 25 ячеек с парфюмерией, декоративной и уходящей косметикой

Byredo предлагает 25 дней ежедневных подарков: духов, макияжа, ухода за телом, ароматических свечей и т.д. Среди предложений как полноразмерные продукты, так и миниатюры, спрятанные в яркой сине-розовой коробочке.

Адвент-календарь от Byredo (фото: byredo.com)

Acqua di Parma - Advent Calendar

Стоимость: $1022

$1022 Наполнение: 24 ячейки с ароматами, уходом за телом и домом

Один из самых красивых календарей этого года, сделанный по мотивам Grand Hotel Sprezzatura – воображаемой гостиницы в Доломитах. Коробочка сделана из двух частей и напоминает гостиницу, в которой окна открываются снаружи и внутрь. Содержит 24 продукта: ароматы и уход за телом.

Адвент-календарь от Acqua di Parma (фото: acquadiparma.com)

Diptyque - Advent Calendar

Стоимость: $525

$525 Наполнение: 25 ячеек духов, ухода за телом и ароматических свечей

Адвент от Diptyque выглядит как лесная история, созданная художником Жан-Симоном Рохом. В наборе – 25 ячеек с ароматическими свечами, духами и уходом за телом.

Адвент-календарь от Diptyque (фото: diptyqueparis.com)

Sisley Paris — Advent Calendar Marie-Victoire de Bascher

Стоимость: $895

$895 Наполнение: 25 ячеек с уходящей косметикой

Sisley создали адвент в коллаборации с французской дизайнером Мари-Виктуар де Башер и превращает Париж в волшебный сад со сказочными цветами. Каждая ячейка также разрисована яркими и цветными иллюстрациями.

Адвент-календарь от Sisley (фото: sisley-paris.com)

Sephora Favorites

Цена: $105

$105 Наполнение: 25 ячеек с декоративной и уходящей косметикой

Sephora собрала коллекцию бестселлеров декоративной и уходовой косметики от таких брендов как Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, Kiehl's, Kérastase и другие. В наборе есть как миниатюры, так и полноразмерные продукты.

Адвент-календарь от Sephora (фото: sephora.com)