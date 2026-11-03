Золото Хейли Бибер и деним Деми Мур: 13 лучших образов CFDA Fashion Awards

Wave RBC.UA собрало 13 лучших, на наш взгляд, образов вечера - с деталями, которые сделали каждый из них особенным.

2 ноября в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке состоялась церемония CFDA Fashion Awards 2026. Ее ведущей стала Кики Палмер, а звездные гости сделали ставку на золото, винтаж, выразительные принты и неожиданные трактовки денима.

Хейли Бибер в Saint Laurent

Хейли выбрала комплект Saint Laurent из парчового топа с длинными рукавами и юбки меди.

Манжеты из искусственного меха, пояс и металлизированные босоножки поддержали роскошную фактуру.

Нам нравится сочетание сдержанного силуэта с выразительным золотистым орнаментом – образа хватает деталей даже без массивных украшений.

Хейли Бибер (фото: Getty Images)

Памела Андерсон в Carolina Herrera

Памела Андерсон выбрала черное платье Carolina Herrera с открытыми плечами и перьями вдоль верхнего края.

Декор повторялся на туфлях, а белый клатч в черный горох прибавил контрасту. Мягко уложенные светлые волосы поддержали ретронастроение образа.

Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Зои Кравиц в Saint Laurent

Зои Кравиц выбрала золотистое платье меди Saint Laurent с фактурой под крокодиловую кожу.

Лаконичный крой позволил рассмотреть поверхность ткани, а темные туфли с острыми золотистыми носками продолжили металлическую тему. Один из интереснейших примеров того, как фактура может определять весь образ.

Зои Кравиц (фото: Getty Images)

Сьюки Уотергаус в Michael Kors Collection

Сьюки Уотергаус вышла в черном платье Michael Kors Collection с длинными рукавами. Выразительности добавили симметричные вырезы на талии и высокий разрез юбки.

Наряды дополнили черные остроносые туфли и лаконичное украшение на шее - внимание осталось на линиях платья.

Сьюки Уотергаус (фото: Getty Images)

Мэтт Дэймон в Ralph Lauren

Мэтт Дэймон пришел на церемонию с дочерью Изабеллой. Для выхода он выбрал Ralph Lauren Purple Label: двубортный пиджак, черные брюки и гольф.

Белый платок в нагрудном кармане и туфли с пряжками завершили лаконичный образ.

Изабелла выбрала светлое платье Luar с геометрическим плетением, длинными рукавами и бахромой.

Полупрозрачная фактура и ромбовидный узор сделали наряд выразительным даже без большого количества украшений.

Вместе с черным костюмом отца платье создало гармоничный парный выход.

Мэтт Дэймон (фото: Getty Images)

Лили Рейнхарт в Монсе

Лили Рейнхарт одела платье Monse без бретелей с пайетками и асимметричным подолом. Светлый лиф переходил в серебристую отделку и длинную бахрому, придававшую образу динамики.

Тонкие блестящие колье и босоножки в металлизированном оттенке поддержали мерцающую тему наряда.

Лили Рейнхарт (фото: Getty Images)

Розе в Saint Laurent

Певица из Blackpink также поддержала золотую тему Saint Laurent. Она надела парчовый топ с открытыми плечами и юбку меди с высоким разрезом.

Собранные волосы и тонкие ремешки босоножек оставили внимание на орнаменте и пропорциях комплекта.

Розе (фото: Getty Images)

Деми Мур в GapStudio

Деми Мур появилась в платье GapStudio, которое Зак Позен создал специально для нее. Корсетный лиф обыгрывал конструкцию джинсовых поясов – с пуговицами и шлевками, а длинная юбка имела разрез спереди.

Темный деним и четкая посадка превратили привычный материал в полноценный вечерний наряд.

Деми Мур (фото: Getty Images)

Адриана Лима в архивной Donna Karan

Адриана Лима выбрала архивное платье Donna Karan.

Молочный оттенок, глубокий V-образный вырез и длина в пол создали стильный элегантный силуэт.

Широкий черный пояс подчеркнул талию, а черные босоножки поддержали контраст. Собранные назад волосы завершили сдержанный образ.

Адриана Лима (фото: Getty Images)

Коул Эскола в Луар

Приталенный черный пиджак с четкой линией плеч, объемные шорты и белое кружево на воротнике и манжетах создали театральный образ.

Декоративные броши, светлые локоны и обувь с ярко-синими носками усилили эффект.

Коул Эскола (фото: Getty Images)

Кики Палмер в винтажном Bob Mackie

Ведущая церемонии выбрала винтажное платье Bob Mackie, которое Ракель Уэлч носила во время выступления с Шер на The Cher Show в 1975 году.

Перекрещенные бретели, открытые фрагменты на талии и блестящее убранство сохранили сценический характер вещи. Рыжие локоны придали выходу настроения старого Голливуда.

Кики Палмер (фото: Getty Images)

Люпита Нионго в GapStudio

Люпита Нионго соединила красный укороченный топ и длинную юбку GapStudio со светлой джинсовой курткой.

Насыщенный цвет, драпировка и открытая талия сделали простые по замыслу вещи выразительными. Особо удачным считаем контраст красного комплекта и повседневного денима.

Люпита Нионго (фото: Getty Images)

Роуз Бирн в Carolina Herrera

Роуз Бирн выбрала платье Carolina Herrera без бретелек с заниженной линией талии и объемным низом.

Белый горох на черном фоне чередовались с черным на белом, создавая графический эффект. Собранные волосы и компактная черная сумка удачно дополнили выразительный принт.