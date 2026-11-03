Золото Хейлі Бібер і денім Демі Мур: 13 найкращих образів CFDA Fashion Awards

Кікі Палмер обрала сукню, яку Ракель Велч носила 1975 року
2 листопада в Американському музеї природничої історії в Нью-Йорку відбулася церемонія CFDA Fashion Awards 2026. Її ведучою стала Кікі Палмер, а зіркові гості зробили ставку на золото, вінтаж, виразні принти та несподівані трактування деніму.
Wave RBC.UA зібрало 13 найкращих, на наш погляд, образів вечора - з деталями, які зробили кожен із них особливим.
Хейлі обрала комплект Saint Laurent із парчевого топа з довгими рукавами та спідниці міді.
Манжети зі штучного хутра, пояс і металізовані босоніжки підтримали розкішну фактуру.
Нам подобається поєднання стриманого силуету з виразним золотистим орнаментом - образу вистачає деталей навіть без масивних прикрас.
Памела Андерсон обрала чорну сукню Carolina Herrera із відкритими плечима та пір'яним оздобленням уздовж верхнього краю.
Декор повторювався на туфлях, а білий клатч у чорний горох додав контрасту. М'яко укладене світле волосся підтримало ретронастрій образу.
Зої Кравіц обрала золотисту сукню міді Saint Laurent із фактурою під крокодилячу шкіру.
Лаконічний крій дав змогу роздивитися поверхню тканини, а темні туфлі з гострими золотистими носками продовжили металеву тему. Один із найцікавіших прикладів того, як фактура може визначати весь образ.
Сьюкі Вотергаус вийшла в чорній сукні Michael Kors Collection з довгими рукавами. Виразності додали симетричні вирізи на талії та високий розріз спідниці.
Вбрання доповнили чорні гостроносі туфлі та лаконічна прикраса на шиї - увага залишилася на лініях сукні.
Метт Деймон прийшов на церемонію з донькою Ізабеллою. Для виходу він обрав Ralph Lauren Purple Label: двобортний піджак, чорні штани та гольф.
Біла хустинка в нагрудній кишені й туфлі з пряжками завершили лаконічний образ.
Ізабелла ж обрала світлу сукню Luar із геометричним плетінням, довгими рукавами та бахромою.
Напівпрозора фактура й ромбоподібний візерунок зробили вбрання виразним навіть без великої кількості прикрас.
Разом із чорним костюмом батька сукня створила гармонійний парний вихід.
Лілі Рейнхарт одягнула сукню Monse без бретелей із паєтками та асиметричним подолом. Світлий ліф переходив у сріблясте оздоблення й довгу бахрому, що додавала образу динаміки.
Тонке блискуче кольє та босоніжки в металізованому відтінку підтримали мерехтливу тему вбрання.
Співачка з BLACKPINK також підтримала золоту тему Saint Laurent. Вона вдягнула парчевий топ із відкритими плечима та спідницю міді з високим розрізом.
Зібране волосся й тонкі ремінці босоніжок залишили увагу на орнаменті та пропорціях комплекту.
Демі Мур з'явилася в сукні GapStudio, яку Зак Позен створив спеціально для неї. Корсетний ліф обігрував конструкцію джинсових поясів - із ґудзиками та шльовками, а довга спідниця мала розріз спереду.
Темний денім і чітка посадка перетворили звичний матеріал на повноцінне вечірнє вбрання.
Адріана Ліма обрала архівну сукню Donna Karan.
Молочний відтінок, глибокий V-подібний виріз і довжина в підлогу створили елегантний силует.
Широкий чорний пояс підкреслив талію, а чорні босоніжки підтримали цей контраст. Зібране назад волосся завершило стриманий образ.
Приталений чорний піджак із чіткою лінією плечей, об'ємні шорти та біле мереживо на комірі й манжетах створили театральний образ.
Декоративні брошки, світлі локони та взуття з яскраво-синіми носками підсилили ефект.
Ведуча церемонії обрала вінтажну сукню Bob Mackie, яку Ракель Велч носила під час виступу із Шер на The Cher Show у 1975 році.
Перехрещені бретелі, відкриті фрагменти на талії та блискуче оздоблення зберегли сценічний характер речі. Руді локони додали виходу настрою старого Голлівуду.
Люпіта Ніонго поєднала червоний укорочений топ і довгу спідницю GapStudio зі світлою джинсовою курткою.
Насичений колір, драпірування та відкрита талія зробили прості за задумом речі виразними. Особливо вдалим вважаємо контраст червоного комплекту й повсякденного деніму.
Роуз Бірн обрала сукню Carolina Herrera без бретелей із заниженою лінією талії та об'ємним низом.
Білий горох на чорному тлі чергувався з чорним на білому, створюючи графічний ефект. Зібране волосся та компактна чорна сумка вдало доповнили виразний принт.