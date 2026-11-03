"Мой первый супергерой". Иван Блиндарь о работе в рождественском кино и личной жизни

Также Блиндарь поделился личными историями о чудесах, которые случались в его жизни, рассказал о волонтерстве и помощи военным, работе с психологом и отношениях с актрисой Марией Стопник.

Украинский актер Иван Блиндарь сыграл помощника Святого Николая в новой рождественской ленте "S Миколай та загублений лист". В интервью Wave RBC.UA он рассказывает, чем его заинтересовала сказочная история, как работалось с Ириной Кудашовой и другими коллегами, а также припомнил детские желания, связанные со Святым Николаем.

– Иван, расскажите о своей роли в фильме "S Миколай та загублений лист". Каков ваш персонаж и какое место он занимает в этой истории?

– Персонажа зовут Любомир, и он помощник Святого Николая. Как говорится, мы шутили раньше, что в предыдущем фильме ("Вартові Різдва" - ред.) я был Святой Николай, а теперь помощник Святого Николая. Говорят, что где-то провинился, видимо, и снизили по иерархии звание (смеется).

– Что вас заинтересовало в этом проекте, когда вы впервые прочли сценарий? Чем он вас зацепил?

– Я очень люблю сказки и очень люблю фэнтези. Более, конечно, фэнтези, то есть какие-то взрослые истории, что-то вроде произведений Толкина. Мечтаю сыграть в подобном. Если бы это была экранизация какой-либо из историй Толкина, это была бы прямая еще одна осуществившаяся моя мечта. Поэтому, когда сказки случаются, очень люблю. Очень люблю анимации разные и когда присутствует графика. Вообще история о Святом Николае очень трепетна для меня, потому что это мой первый супергерой был в детстве. Потому я не мог не согласиться.



– Какой момент во время съемок запомнился вам больше всего? Возможно, была сцена, которая оказалась сложнее, чем казалось после прочтения сценария?

– Наиболее сложно мне работать, я все шучу, с Каспером. Имею в виду, когда есть какие-нибудь предметы или партнеры, которых нет с тобой в реальности, но их прибавят на графике. Ты смотришь в пустоту. Для меня это самый сложный момент, потому что нет какой-то полноценной отдачи. А меня учили всегда работать с партнером, для партнера и у партнера. Вот такое немного странное ощущение, когда ты работаешь с воздухом.

– В ленте собрался серьезный актерский ансамбль, в частности Татьяна Малкова, Артемий Егоров Виктор Жданов, Ирина Кудашова, Михаил Кукуюк и другие. С кем у вас было больше всего общих сцен и каким было ваше взаимодействие на площадке? Может быть, были курьезы или наоборот ссоры?

– Больше сцен у меня было с Ириной Кудашовой, так как мы играем двух помощников. Курьезов, в принципе, не было. Ссор так точно. Команда очень классная и ссор не знаю. В принципе, очень классно было. Команда очень крутая, была синергия коллектива, и с этим хорошо употреблялись и друг друга поддерживали, помогали. Поэтому проект довольно дружелюбный был. Мне очень это импонирует.

– Ваш герой и другие персонажи этой истории так или иначе сталкиваются с темой детских мечтаний. А вы помните желание, которое загадывали в детстве и очень хотели, чтобы оно сбылось?

– О да, очень много у меня было интересных желаний на Николая, особенно когда писал письмо. Я писал письмо, очень сильно хотел машинку на пульте. И однажды приехала была машинка на пульте, но она была с проволокой, не с дистанционным пультом. И я расстроился было. Но все равно пульт был, она ездила, классно было. И помню, что папа часто ездил на заработки за границу и я велел желания, чтобы папа приехал на Николая. И папа реально приехал на Николая. Моему счастью не было предела. Я действительно тогда поверил в силу Святого Николая. Было невозможно не поверить после этого.

Иван Блиндар в фильме "S Миколай та загублений лист" (фото: представители актера)

– Помните ли момент, когда впервые узнали, что подарки на День святого Николая кладут родители? Как вы тогда отреагировали?

– Да, помню. Мы пришли в школу. Это было мне где-то десять или одиннадцать лет. Мы пришли в школу, и все начали рассказывать об этом: "Родители под подушку кладут". А я доказывал, что такого не может быть. Это Святой Николай, он так поступает. А мне доказывали, доказывали и очень многое привели мне аргументов. И я потом вспомнил, что реально слышал, как мама с папой клали под подушку подарки, и где-то краем глаза это увидел или услышал везде сон, но утром подумал, что мне приснилось.

И эти доводы, которые мне привели, открыли мне это воспоминание, что я реально это видел и слышал. И у меня был сильный стресс. Я расплакался. Помню, пришел домой и мама пришла с работы. Я: "Мам, как вы могли? Вы меня обманывали, вы меня обманывали. То не Святой Николай, то вы клали под подушку подарки".

Я так помню, мама отвела меня на кухню. Мы сели на кухне, мама говорит: "Ну, Иван, ну ты что, ты ведь не маленький уже ребенок, ты уже взрослый парень. Конечно, это мы кладем подарки. Ну как ты думаешь, что Святой Николай так вот за одну ночь всех так от детей мира обошел и каждому подарок дал? Ему?" Я говорю: "Ну да". Она говорит: "Да, но Святой Николай - это же Святой Дух. Да?" Я говорю: "Да". "Так Святой Дух делает так, чтобы у твоих родителей сложилось все хорошо, чтобы им хватило денег, времени, чтобы пойти на работу, заработать те деньги, иметь силы пойти купить этот подарок и ночью положить подарок под подушку. Святой Дух делает все, чтобы у твоих родителей была такая возможность". И я тогда так поверил в это. Ну, как поверил? Я все так верю на самом деле. И помню, что на другой день пришел в школу и своим одноклассникам это рассказал, и многие встали на мою сторону.

– Сегодня мы живем в очень сложные времена на фоне полномасштабной войны. Удается ли вам сохранять в таких условиях веру в чудеса? Когда с вами восстание случалось чудо и что это было?

– Я до сих пор верю в чудеса. Это точно. В начале полномасштабного вторжения я помогал, и до сих пор помогаю. Просто тогда была такая очень активная фаза. Все время мой шел на волонтерство, и я помогал военным не только получать амуницию, защиту и т.п. Броники, каски, берцы, наколенники. Всю амуницию, которая может быть, я пытался доставать. До сих пор получаю сообщение: "Спасибо, ваша каска спасла жизнь", "Ваш броник, который вы передали, спас" и тому подобное.

И недавно еще один случай. Мне написала жена мужа. Говорит, что попал в плен или пропал без вести, точно не помню. И говорит, что молилась, и его нашли, он приехал. Написала, что он вспоминал меня, потому что осколки прошили бронежилет, а в бронежилете нам с одной службы давали такие маленькие иконки на обороте с молитвой. Там была к Святой Богородице, маленькая Богородица была и с обратной стороны была Святая Богородица. И говорит жена того воина, что много осколков залетело в бронежилет и там, где иконка была - вокруг нее ни один осколок не прошел. Говорит: "Спасибо напиши Ивану за то, что передали тогда и иконки, и четки, и спасшие жизнь бронежилеты. Такие истории не могут не греть. И действительно невозможно не поверить в чудеса и в силу святых.

Иван Блиндарь о чудесах в жизни (фото: представители актера)

– Если бы вам действительно дали возможность исполнить одно желание для всех украинцев, что бы вы приказали?

– Я думаю, что у нас у всех одно желание на всех. Одно общее желание. Все знают, о чем мы говорим. Хочется победы. Должен каждый на своем месте делать для победы. Как говорится, чтобы желание сбылось, нужно встать и что-то начать делать.

– Зрители знают вас по очень разным работам – от Кузьмы в фильме"Я, "Побєда" і Берлін" до тетральных, комедийных и телевизионных проектов. Что для вас как актера самое интересное в таком жанровом разнообразии?

– Я думаю, сейчас на данном этапе кино самое интересное, потому что в театре у меня работы много и крутых интересных работ есть, и обычных работ много. И в театральных сценах я уже немного опыта имею. А я хотел бы еще больше эту нишу, эту стезю пропахать.

– Есть ли у вас профессиональная мечта, которую вы пока не реализовали? Может, определенный жанр, персонаж или режиссер, с которым хотелось бы поработать?

– Я хотел бы сняться в каком-то крутом фэнтези по мотивам Толкина или по произведениям, и чтобы это был или фильм, или сериал. Хотелось бы какого-нибудь такого мистического, мифического персонажа попытаться сыграть. Или, чтобы это был исторический сериал. Например, мне интересно было бы, если бы кто взялся за написание сценария и съемки о Киевской Руси. Мне кажется, что можно было бы снять прям крутой на несколько сезонов сериал, вроде "Игры престолов" или даже покруче. Или "Викинги", или что-нибудь такое.

Есть мечта поработать со сценарием о мифических и мистических наших существах, но написать прямо вкрутую, чтобы люди во всем мире узнали о нашей культуре и о наших, например, существах из Карпат или из степей.

– Раньше вы рассказывали, что работали с психологом из-за панических атак. Как поддерживаете свое ментальное здоровье?

– Прекрасно поддерживаю свое ментальное здоровье. Продолжаю работу с психологом, стараюсь урегулировать сон по мере возможности, витамины и время от времени посещаю спортзал. Ну, по мере возможности, несмотря, как это говорят, на гастроли. И сейчас записался на плавание. Итак, если нормируется график немного, потому что сейчас гастрольный график немного активный, то займусь еще плаванием.

– Вы с вашей любимой Марией Стопник оба актера, так что ваша профессия, по-видимому, занимает немало места и в повседневной жизни. Как это влияет на ваши отношения? Часто ли вы обсуждаете работу, делитесь переживаниями через роли или советуетесь друг с другом относительно профессиональных решений?

– Наша профессия отнимает очень много времени, и мы часто бываем в разъездах. Мария на съемках, я в театре, или наоборот: я еду на съемки, а Мария — в театр. Бывает, едем вместе на съемки, но не пересекаемся, потому что работаем на разных площадках. Очень редко, но это счастье, когда мы вместе едем на какие-то гастроли. Это прекрасно, потому что можно провести время вместе.

Часто ли обсуждаем работу? Ну и довольно часто делимся больше переживаниями. Друг друга стараемся поддерживать, даже если там, например, какие-то разбираем сцены, то стараемся обсуждать какие-то детали. Потому что у Марии своя школа театральная, у меня своя. И порой интересно очень послушать ее точку зрения, как они разбирали, например, являясь студентами, как их мастер учил разбирать те или иные сцены, те или иные персонажи, конфликты. Поэтому общение так тесно. И меня очень радует, что Мария тоже из этой сферы и мы говорим на одном языке.

Блиндарь в фильме "S Миколай та загублений лист" (фото: представители актера)

– Какие особые романтические ритуалы помогают вашей паре поддерживать романтику в отношениях?

– Просматриваем сериалы, смотрим мультики. Раз в год мы едем где-нибудь в горы. Смотрим вместе мемчики в Инстаграмме. Когда у нас, например, один день выходной, мы пытаемся куда-то вместе поехать: то ли в горы, то ли в ресторан где-то, то ли просто в кино пойти, или просто прогуляться по парку.

– Вы живете в Ивано-Франковске. Что бы вы посоветовали туристам, которые хотят познакомиться с городом? Есть у вас любимые заведения или места для прогулок, куда всегда приятно возвращаться?

– Да, кстати, даже интересный опрос делали. Что интересного посмотреть в Ивано-Франковске? Это люди, почти все в первую очередь пишут, что театр. Наш театр, действительно я бы очень рекомендовал приехать на несколько дней, посмотреть несколько спектаклей и самим понять, нравится ли вам этот театр, нравится наш репертуар или нет.

Вот чтобы иметь собственные ощущения, собственное мнение. И иметь вообще с чем сравнить. Затем у нас очень крутые есть пространства, такие как, например, Промприбор, Реновация. Там очень много крутых активностей можно увидеть. Короче, когда будете ехать в Ивано-Франковск, напишите мне, я вам напишу, куда пойти отдохнуть. (Смеется)

– Вы говорили, что хотели бы видеть украинское общество милитаризованнее, и сами изучали военное дело. Какие важные навыки вам уже удалось получить и как это повлияло на вашу повседневную жизнь?

– Я прошел такмед, практическую медицину. Дело в том, что нужно обновлять знания каждые несколько месяцев. Я бы даже советовал. С плотным графиком не всегда удается. Еще проходил разные выучки от Азова для гражданских и от третьей штурмовой бригады. Теперь она уже корпус.

Как повлияло на повседневную жизнь? Ну, скажем так, у меня теперь меньше страха, когда во время обстрела нахожусь где-то в месте, которое обстреливается. Всегда со мной присутствуют турникеты. Ранее он носил другие элементы IFAK аптечки.

Я все равно чувствую страх, как и все остальные, но, по крайней мере, у меня нет паники и каши в голове. Я знаю, что делать, если случится какая-то беда. Как оказать помощь, я смогу в случае, если у меня будут остаться руки цели. Другим помощь, кто будет нуждаться, тоже окажу.

Поэтому я рекомендую всем пройти минимально хотя бы такмед. Для каждого гражданина Украины это долг сейчас.