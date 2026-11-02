6 новых сериалов, которые стоит посмотреть в ноябре: от криминальных драм до фантастики

В ноябре зрителей ждут новые криминальные триллеры, комедии, научная фантастика и мистические драмы с известными актерами.

Wave RBC.UA собрал новинки ноября 2026 года, на которые следует обратить внимание.

"Стает еще хуже" (It Gets Worse)

Дата премьеры: 6 ноября на Paramount+

6 ноября на Paramount+ Жанр: комедия

комедия Актеры: Лео Райх Эмили Фейрн Олив Грей Шон Делани

Группа двадцатилетних друзей, не имеющих амбиций, пытаются найти свое место в мире. Их ждут непростые профессиональные испытания, неудачные романтические истории и понимание, что с возрастом проблем становится меньше.

"Тело" (The Body)

Дата премьеры: 11 ноября на Netflix

11 ноября на Netflix Жанр: драма, мистика, горор

драма, мистика, горор Актеры: Кристина Богич, Сара Бустани, Джина Месарош, София Вайли, Ширли Чен, Намди Асомуга, Габби Виндзи

Мистическая драма разворачивается вокруг учениц католической школы, переживающих неудачный обряд посвящения в танцевальную команду. После этого девушки начинают видеть пророческие видения, постепенно вызывающие массовую истерию в городке.



"Хорошая дочь" (The Good Daughter)

Дата премьеры: 12 ноября на Peacock

12 ноября на Peacock Жанр: триллер

триллер Актеры: Роуз Бирн, Меганн Фейги, Брендан Глисон, Оливия Уильямс, Майкл Дорман

В центре истории - две сестры, Саманта и Шарлотта Квинн, давно удалившиеся друг от друга. Двадцать лет назад их семья пережила жестокое нападение, в результате которого погибла мать девушек. Когда в родном городке происходит новая трагедия, сестры пытаются раскрыть обстоятельства преступления и понять свои тайны прошлого.



"12 12 12"

Дата премьеры: 13 ноября на Apple TV

13 ноября на Apple TV Жанр: криминал, драма

криминал, драма Актеры: Энтони Маки Джейми Дорнан Джек Кэсси Агата Руссель

Криминальная драма расскажет о масштабном ограблении банковского хранилища в Цюрихе. История преступления построена вокруг трех временных этапов – 12 месяцев подготовки, 12 часов самого ограбления и 12 дней после него.



"Альтруисты" (The Altruists)

Дата премьеры: 19 ноября на Netflix

Жанр: биографическая драма

Актеры: Джулия Гарнер, Энтони Бойл, Алекс Лоутер, Каран Сони, Мэтт Райф

Криминальная драма посвящена краху криптовалютной биржи FTX. В центре истории - ее основатель Сэм Бенкман-Фрид и его партнер Кэролайн Эллисон. Два амбициозных молодых предпринимателя стремились изменить мировую финансовую систему, но впоследствии оказались в центре громкого скандала.



"Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099)

Дата премьеры: 25 ноября на Prime Video

Жанр: научно-фантастический минисериал

Актеры: Мишель Ео, Хантер Шафер, Димитри Абольд, Льюис Гриббен, Том Берк, Мэттью Нидем

События разворачиваются через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049" в обновленном Лос-Анджелесе. В центре истории - беглец Кора, которая принимает новую личность, и объединяется с репликанткой Олвен, чтобы подстрелить беглеца и раскрыть опасную тайну.