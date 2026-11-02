6 новых сериалов, которые стоит посмотреть в ноябре: от криминальных драм до фантастики

Среди самых ожидаемых премьер - истории с Хантер Шафер, Джейми Дорнаном, Энтони Маки и другими
В ноябре зрителей ждут новые криминальные триллеры, комедии, научная фантастика и мистические драмы с известными актерами.
Wave RBC.UA собрал новинки ноября 2026 года, на которые следует обратить внимание.
Группа двадцатилетних друзей, не имеющих амбиций, пытаются найти свое место в мире. Их ждут непростые профессиональные испытания, неудачные романтические истории и понимание, что с возрастом проблем становится меньше.
Мистическая драма разворачивается вокруг учениц католической школы, переживающих неудачный обряд посвящения в танцевальную команду. После этого девушки начинают видеть пророческие видения, постепенно вызывающие массовую истерию в городке.
В центре истории - две сестры, Саманта и Шарлотта Квинн, давно удалившиеся друг от друга. Двадцать лет назад их семья пережила жестокое нападение, в результате которого погибла мать девушек. Когда в родном городке происходит новая трагедия, сестры пытаются раскрыть обстоятельства преступления и понять свои тайны прошлого.
Криминальная драма расскажет о масштабном ограблении банковского хранилища в Цюрихе. История преступления построена вокруг трех временных этапов – 12 месяцев подготовки, 12 часов самого ограбления и 12 дней после него.
Криминальная драма посвящена краху криптовалютной биржи FTX. В центре истории - ее основатель Сэм Бенкман-Фрид и его партнер Кэролайн Эллисон. Два амбициозных молодых предпринимателя стремились изменить мировую финансовую систему, но впоследствии оказались в центре громкого скандала.
События разворачиваются через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049" в обновленном Лос-Анджелесе. В центре истории - беглец Кора, которая принимает новую личность, и объединяется с репликанткой Олвен, чтобы подстрелить беглеца и раскрыть опасную тайну.