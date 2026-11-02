"Даже молчание звучит громко": LAMA и MÉLOVIN спели о любви вне времени
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"Даже молчание звучит громко": LAMA и MÉLOVIN спели о любви вне времени

Премьере предшествовала серия из десяти видео

Автор: Иванна Пашкевич
Фото: LAMA и MÉLOVIN (фото предоставлено артистами)
Дата: 02 ноября 2026

Украинские артисты LAMA и MÉLOVIN представили вторую совместную песню "Між нами тантра". В динамичном попрок-треке они рассказывают об особой связи между людьми, которая остается, несмотря на расстояние и изменения в жизни.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз артистов.

О чем новая песня LAMA и MÉLOVIN

Основой композиции стали гитарные рифы, энергичное звучание и взаимодействие двух голосов.

За этим драйвом - история о близости, в которой сочетаются страсть, нежность и боль.

LAMA объясняет название песни через собственное понимание отношений: для нее речь прежде всего об эмоциональной связи, которую люди продолжают испытывать, даже находясь далеко друг от друга.

"Для меня тантра - это о самой высокой форме отношений между людьми", - комментирует LAMA.

По словам певицы, такая связь не ограничивается временем или пространством. В то же время в песне она видит и отражение их взаимодействия с MÉLOVIN.

&quot;Даже молчание звучит громко&quot;: LAMA и MÉLOVIN спели о любви вне времени
LAMA и MÉLOVIN (фото предоставлено артистами)

"Эта история – о нас из MÉLOVIN, и в ней каждый может узнать себя", - добавляет артистка.

Что MÉLOVIN хотел передать в дуэте

MÉLOVIN описывает композицию как историю о сильном притяжении и напряжении между двумя людьми. Конкретно это чувство он стремился передать через характер и динамику песни.

"Мне хотелось передать это из-за динамического упрека - с драйвом, чувственностью и характером", - рассказывает певец.

Отдельно исполнитель отмечает голос LAMA и то, как в совместной работе совмещаются их разные темпераменты.

Он также надеется, что слушателям захочется петь вместе с ними и более свободно проявлять собственные чувства.

За десять дней до релиза LAMA и MÉLOVIN запустили серию из десяти видео. В них они постепенно раскрывали идею композиции и знакомили аудиторию с ее главной темой - связью между людьми, которые могут жить разными жизнями, но продолжают испытывать взаимное тяготение.

"Між нами тантра" стала второй совместной работой исполнителей. Ранее они представили коллаборацию "Мені так треба Вітрила!".

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