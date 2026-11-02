"Навіть мовчання звучить голосно": LAMA та MÉLOVIN заспівали про любов поза часом
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"Навіть мовчання звучить голосно": LAMA та MÉLOVIN заспівали про любов поза часом

Прем'єрі передувала серія з десяти відео

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: LAMA та MÉLOVIN (фото надане артистами)
Дата: 02 листопада 2026

Українські артисти LAMA та MÉLOVIN представили другу спільну пісню "Між нами тантра". У динамічному попрок-треку вони розповідають про особливий зв'язок між людьми, який залишається попри відстань та зміни в житті.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на пресреліз артистів.

Про що нова пісня LAMA та MÉLOVIN

Основою композиції стали гітарні рифи, енергійне звучання та взаємодія двох голосів.

За цим драйвом - історія про близькість, у якій поєднуються пристрасть, ніжність і біль.

LAMA пояснює назву пісні через власне розуміння стосунків: для неї йдеться передусім про емоційний зв'язок, який люди продовжують відчувати, навіть перебуваючи далеко одне від одного.

"Для мене тантра - це про найвищу форму стосунків між людьми", - коментує LAMA.

За словами співачки, такий зв'язок не обмежується часом чи простором. Водночас у пісні вона бачить і відображення їхньої взаємодії з MÉLOVIN.

&quot;Навіть мовчання звучить голосно&quot;: LAMA та MÉLOVIN заспівали про любов поза часом
LAMA та MÉLOVIN (фото надане артистами)

"Ця історія - про нас із MÉLOVIN, і в ній кожен може впізнати себе", - додає артистка.

Що MÉLOVIN хотів передати у дуеті

MÉLOVIN описує композицію як історію про сильне тяжіння та напругу між двома людьми. Саме це відчуття він прагнув передати через характер і динаміку пісні.

"Мені хотілося передати це через динамічний попрок - із драйвом, чуттєвістю та характером", - розповідає співак.

Окремо виконавець відзначає голос LAMA та те, як у спільній роботі поєднуються їхні різні темпераменти.

Він також сподівається, що слухачам захочеться співати разом із ними й вільніше проявляти власні почуття.

За десять днів до релізу LAMA та MÉLOVIN запустили серію з десяти відео. У них вони поступово розкривали ідею композиції та знайомили аудиторію з її головною темою - зв'язком між людьми, які можуть жити різними життями, але продовжують відчувати взаємне тяжіння.

"Між нами тантра" стала другою спільною роботою виконавців. Раніше вони представили колаборацію "Мені так треба Вітрила!".

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