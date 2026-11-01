Костюми зірок на Геловін 2026: Гайді Клум стала рукою, а Періс Гілтон - Рапунцель

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада голлівудські знаменитості традиційно влаштували справжній парад перевтілень на Геловін. Серед ефектних образі були герої культових фільмів та мультфільмів, а Гайді Клум традиційно приголомшила неочікуваним моторошним обазом.

Які костюми зірки обрали на Геловін 2026, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Гайді Клум

Модель знову здивувала гостей своєї щорічної геловінської вечірки. Цього разу вона перевтілилася у величезну відрізану руку з довгими червоними нігтями.

Костюм відтворював анатомічні деталі руки моделі, зокрема мав червоні нігті, каблучки та татуювання з іменем її чоловіка Тома Каулітца.

Ніл Патрік Гарріс

Актор разом із чоловіком Девідом Барткою обрав образи моторошних близнючок Грейді з культового фільму "Сяйво". Для вечірки Клум пара відтворила впізнавані блакитні сукні та зачіски персонажок.

Барбара Палвін і Ділан Спроус

Модель та актор вперше влаштували власну вечірку Sprouse House. Для свята подружжя обрало незвичні костюми: Барбара позувала в образі Уґі Буґі (Oogie Boogie) з мультфільму "Жах перед Різдвом" Тіма Бертона, а її коханий - у костюмі у смужку.

Періс Гілтон

Світська левиця перевтілилася в Рапунцель із мультфільму Disney "Заплутана історія". Для образу вона обрала довгу фіолетову сукню з корсетом і пишною спідницею. Додатковою деталлю образу стала прикрашена квітами довга коса, як у казкової принцеси.



Дженніфер Лопес

Співачка обрала образ Барбарелли - героїні науково-фантастичного фільму 1968 року, яку зіграла Джейн Фонда. Лопес відтворила футуристичний стиль персонажки та присвятила перевтілення акторці.



Алекс Консані

Модель обрала перевтілення за мотивами фільму "Діти шпигунів". Вона постала в образі Thumb-Thumb - персонажа з тілом у формі людського пальця. Костюм із характерною об'ємною формою став одним з нестандартних образів Геловіну 2026.



Кейлі Куоко з родиною

Акторка підтримала традицію сімейних костюмів і перевтілилася в міньйонів із франшизи "Нікчемний я". Для святкування вони обрали впізнавані жовті образи персонажів у синіх комбінезонах.

Алісса Мілано

Акторка обрала парний костюм з мультфільму "Історія іграшок". Разом з чоловіком вона перевтілилася у Слінкі - таксу з пружинним тулубом.