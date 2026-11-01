Костюмы звезд на Хэллоуин 2026: Хайди Клум стала рукой, а Пэрис Хилтон - Рапунцель
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Костюмы звезд на Хэллоуин 2026: Хайди Клум стала рукой, а Пэрис Хилтон - Рапунцель

Некоторые знаменитости выбрали необычные парные образы

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Пэрис Гилтон на Хэллоуин 2026 (фото: instagram.com/parishilton)
Дата: 01 ноября 2026

В ночь с 31 октября на 1 ноября голливудские знаменитости традиционно устроили настоящий парад перевоплощений в Хэллоуин. Среди эффектных образов были герои культовых фильмов и мультфильмов, а Хайди Клум традиционно поразила неожиданным мрачным обазом.

Какие костюмы звезды выбрали на Хэллоуин 2026, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Хайди Клум

Модель снова удивила гостей своей ежегодной гэловинской вечеринки. На этот раз она превратилась в огромную отрезанную руку с длинными красными ногтями.

Костюм воспроизводил анатомические детали руки модели, включая красные ногти, кольца и татуировки с именем ее мужа Тома Каулитца.

Нил Патрик Харрис

Актер вместе с мужем Дэвидом Барткой избрал образы жутких близнецов Грейди из культового фильма "Сияние". Для вечеринки Клум пара воспроизвела узнаваемые голубые платья и прически персонажей.

Барбара Палвин и Дилан Спроус

Модель и актер впервые устроили свою вечеринку Sprouse House. Для праздника супруги выбрали необычные костюмы: Барбара позировала в образе Уги Буги (Oogie Boogie) из мультфильма "Ужас перед Рождеством" Тима Бертона, а ее любимый - в костюме в полоску.

Пэрис Хилтон

Светская львица превратилась в Рапунцель из мультфильма Disney "Запутанная история". Для образа она выбрала длинное фиолетовое платье с корсетом и пышной юбкой. Дополнительной деталью образа стала украшенная цветами длинная коса, как у сказочной принцессы.


Дженнифер Лопес

Певица выбрала образ Барбареллы - героини научно-фантастического фильма 1968 года, которую сыграла Джейн Фонда. Лопес воспроизвела футуристический стиль персонажа и посвятила перевоплощению актрисе.


Алекс Консони

Модель выбрала перевоплощение по мотивам фильма "Дети шпионов". Она предстала в образе Thumb-Thumb - персонажа с телом в форме человеческого пальца. Костюм с характерной объемной формой стал одним из нестандартных образов Хэллоуина 2026.


Кейли Куоко с семьей

Актриса поддержала традицию семейных костюмов и перевоплотилась в миньонов из франшизы "Гадкий я". Для празднования они выбрали узнаваемые желтые образы персонажей в синих комбинезонах.


Алисса Милано

Актриса выбрала парный костюм с мультфильма "История игрушек". Вместе со своим мужем она перевоплотилась в Слинки - таксу с пружинным туловищем.

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