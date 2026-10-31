Тревожно, когда долго нет обстрелов и ноль реакции на баллистику: почему мы не ходим в укрытие и не спим в тишине

В последнее время мы оказались в удивительном психологическом парадоксе. С одной стороны, мы остро реагируем на долгие дни затишья, когда ощущение опасности никуда не исчезает, а только душит изнутри. С другой – во время очередной сирены или звуков баллистики можем даже не встать с постели, отмахиваясь привычным "та пронесет".

Почему мозг и тело выдают такие полярные реакции, когда несколько лет живут в состоянии хронического стресса? Об этом для Wave RBC.UA рассказала психологиня платформы Betobee, гештальт-терапевт Ольга Максимчук.

По словам эксперта, в последнее время она слышит от клиентов две фразы, которые на первый взгляд противоречат друг другу: "мне как-то хуже, когда тихо" и "я уже даже не встаю с постели, когда тревога".

Сначала кажется, что это о разных людях, но, как отмечает Ольга Максимчук, все чаще это один и тот же человек, а иногда даже одна и та же ночь.

Почему в тишине тревожнее, чем под обстрелами

"Есть такое понятие, которое мне очень помогает в работе, - круг напряжения. Напряжение нарастает, достигает пика, разряжается и после этого наступает отдых. Так живет любой организм: испугался - выбежал, выплеснул, выдохнул, успокоился. Тревога здесь не враг, а нормальная - здоровая - мобилизция тела перед угрозой", - говорит психолог.

Она предлагает рассмотреть, что происходит с этим кругом у нас. Сирена – напряжение. Если прилетает, взрыв – это пик. Но дальше разрядки не бывает: отбой и нужно идти на работу, отвечать на сообщения, делать вид, что жизнь продолжается. Бежать некуда, бороться не с кем.

"А значительно чаще даже пика нет: сирена была, взрыва не было, а напряжение осталось - она не дошла до вершины, а значит, не имела и шанса упасть . Просто висит в теле - час, вторую, целую ночь. Круг обрывается на полпути, и так десятки раз. Тело остается как будто на полоборота и оно это хорошо помнит", - добавила экспертка.

После обстрела напряжение должна была бы спадать, но Ольга Максимчук объясняет, почему это не так:

"А дальше приходит тишина - день, два, неделя, иногда даже вторая. Казалось бы, выдыхай . Но напряжению не на что опереться, она не имеет фигуры. Тело ждет следующего сигнала, потому что весь его опыт подсказывает, что напряжение снова начнет нарастать. Это не парадокс и не накрчивание, так звучит организм, который слишком долго был в состоянии готовности и не знает, как из него выйти . Иногда я ловлю себя на мысли, что тишина для многих становится громче сирены: в ней вдруг слышно все, что отодвигалось в сторону, - усталость, потери, вопросы, на которые не было времени".

Если долго нет обстрелов, напряжение в теле и мозге не спадает (фото: Getty Images)

Почему мы перестаем реагировать на "тревогу"

По словам психолога, мы слишком легко употребляем слово "адаптация" – "люди привыкли", "психика приспособилась" и она уверена, что мы все иногда говорим эти фразы.

"Здесь я скажу то, с чем, возможно, не все согласятся. Звучит успокаивающее, почти по-хорошему. Но я не думаю, что к ненормальным обстоятельствам можно по-настоящему адаптироваться. Можно выжить в них, можно научиться с ними справляться. Но сами обстоятельства от этого нормальными не становятся, и психика об этом знает", - говорит экспертка.

Она добавляет, что то, что снаружи похоже на привыкание, изнутри часто оказывается диссоциацией. Это давний защитный механизм: когда угроза слишком велика, а повлиять на нее нельзя, психика увеличивает расстояние между опасностью и собой, будто вставляет между ними стекло. Я вижу, слышу, знаю, но оно происходит где-то, почти не со мной.

По словам экспертки, это не выбор и не бравада, и тем более не легкомыслие.

"Человек, который лежит под одеялом во время баллистики и говорит "да ну", обычно не бесстрашен - он отключен. И страх у него никуда не делся, он просто лежит глубже. Такое расстояние, кстати, вполне полезно в момент настоящей опасности: он дает возможность действовать без каких-либо проблем. прикипает на месяцы. И тогда реагировать на сигнал уже тяжело даже тогда, когда ты хотел бы", - отмечает Ольга Максимчук.

И она честно говорит – не все сводится только к этому. По ее словам, часть нашей неохоты ходить в укрытие объясняют истощение, недосыпание, холодный расчет рисков, даже фатализм.

"Но когда к этому прилагается чувство нереальности, ватная или стеклянная стена между тобой и событием, разрыв в памяти – это уже не усталость, это диссоциация, и ее важно заметить", – отмечает психолог.

Психика на 5 году войны воспринимает реальность вокруг совсем по-другому (фото: Getty Images)

Что с этим делать

Специалист говорит, что винить себя за неправильные реакции совсем не нужно - ни за тревогу в тишине, ни за безразличие к сирене. Обе они просто попытки психики справиться с тем, с чем справиться невозможно.

"Но и считать это нормой я бы не советовала. Если реакции притупились так, что вы перестали испытывать собственную опасность - это сигнал, а не признак силы", - отмечает она.

Ольга Максимчук советует начинать возвращение с малыша - сначала с тела:

почувствовать ноги на полу

выдохнуть дольше, чем вдыхаешь

дать рукам что-нибудь держать, например, чашку горячего чая

"Из простых решений в пользу себя: например пойти в укрытие не потому, что страшно, а потому, что вы цените свою жизнь. Это тоже способ вернуться в контакт с собой. И, конечно, из людей рядом: те разговоры, где не надо держаться, очень заземляют", - советует психологиня.

Она также назвала момент, когда визит к специалисту откладывать не стоит:

"Если же ощущение нереальности продолжается неделями, а тишина пугает больше обстрелов, - это повод обратиться к специалисту. Не потому, что с вами что-то не так, а потому, что напряжение, которое годами не получало разрядки, заслуживает места, где его можно наконец пережить. Берегите себя", - резюмировала Ольга Максимчук.