Гігантські скелети й море квітів: як у Мехіко пройшов парад до Дня мертвих

У Мехіко 31 жовтня відбувся масштабний парад до Дня мертвих. Вулицями мексиканської столиці пройшли танцюристи й музиканти, а серед натовпу височіли гігантські скелети та святкові платформи. За оцінкою міської влади, подивитися на ходу прийшли близько 1,6 мільйона людей.

Катріни, квіти й тисячі учасників

Парад стартував біля фонтану Діани-мисливиці та пройшов проспектом Пасео-де-ла-Реформа до центральної площі Сокало.

До нього долучилися близько чотирьох тисяч артистів.

Одними з головних героїнь ходи стали Катріни - елегантно вбрані жіночі скелети, які давно перетворилися на впізнаваний символ свята.

Учасники з'являлися з характерним гримом, квітковими вінками, масками й головними уборами з пір'ям. Серед кольорів переважали помаранчевий, жовтий та фіолетовий.

На Сокало до святкувань встановили монументальну Катріну заввишки понад 33 метри. Фігура стала частиною великої святкової офренди - вівтаря пам'яті.

Окремі платформи присвятили відомим мексиканцям, зокрема співакові Хуану Габріелю та режисерові й акторові Еміліо Фернандесу.

У програмі також були образи, пов'язані з луча лібре - мексиканським реслінгом.

До чого тут Джеймс Бонд

У масштабного параду в столиці є несподівана кінематографічна передісторія. Ідею для нього підказав фільм "007: Спектр", який вийшов 2015 року.

На початку стрічки Джеймс Бонд опиняється серед костюмованої ходи в центрі Мехіко.

На той момент такого щорічного міського параду ще не існувало. Після виходу фільму його вирішили влаштувати насправді.

Перша хода відбулася 2016 року. У ній навіть використали частину гігантських фігур зі зйомок.

Цьогоріч організатори відзначали десятиріччя цієї міської традиції.

Що насправді святкують у День мертвих

День мертвих, або Día de Muertos, присвячений пам'яті померлих близьких.

Основні дати святкувань - 1 та 2 листопада, хоча підготовка й публічні заходи починаються раніше.

За традиційними віруваннями, у цей час душі померлих тимчасово повертаються до своїх родин.

Для них готують улюблені страви, ставлять фотографії, запалюють свічки та прикрашають домашні вівтарі.

Помаранчеві чорнобривці, які мексиканці називають семпасучіль, мають допомогти душам знайти дорогу додому.

Свято поєднує вірування корінних народів Мексики й католицькі традиції.

У 2008 році святкування, які практикують корінні громади країни, внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.