Гигантские скелеты и море цветов: как в Мехико прошел парад ко Дню мертвых

Wave RBC.UA рассказывает, чем запомнилось празднование в этом году.

В Мехико 31 октября прошел масштабный парад ко Дню мертвых. По улицам мексиканской столицы прошли танцоры и музыканты, а среди толпы возвышались гигантские скелеты и праздничные платформы. По оценке городских властей, посмотреть на ходу пришли около 1,6 миллиона человек.

Катрины, цветы и тысячи участников

Парад стартовал у фонтана Дианы-охотницы и прошел по проспекту Пасео-де-ла-Реформа до центральной площади Сокало.

К нему присоединились около четырех тысяч артистов.

Одними из главных героинь походки стали Катрины – элегантно нарядные женские скелеты, давно превратившиеся в узнаваемый символ праздника.

Участники появлялись с характерным гримом, цветочными венками, масками и головными уборами с перьями. Среди цветов преобладали оранжевый, желтый и фиолетовый.

На Сокало к празднованию установили монументальную Катрину высотой более 33 метров. Фигура стала частью большой праздничной офренды – алтаря памяти.

Отдельные платформы посвятили известным мексиканцам, в частности, певцу Хуану Габриэлю и режиссеру и актеру Эмилио Фернандесу.

В программе также были образы, связанные с либре лучами - мексиканским реслингом.

При чем здесь Джеймс Бонд

У масштабного парада в столице есть неожиданная кинематографическая предыстория. Идею для него подсказал фильм "007: Спектр", вышедший в 2015 году.

В начале фильма Джеймс Бонд оказывается среди костюмированного шествия в центре Мехико.

В тот момент такого ежегодного городского парада еще не существовало. После выхода фильма его решили устроить на самом деле.

Первое шествие состоялось в 2016 году. В нем даже использовали часть гигантских фигур со съемок.

В этом году организаторы отмечали десятилетие этой городской традиции.

Что действительно празднуют в День мертвых

День мертвых, или Dia de Muertos, посвящен памяти умерших близких.

Основные даты празднований – 1 и 2 ноября, хотя подготовка и публичные мероприятия начинаются раньше.

По традиционным верованиям, в это время души умерших временно возвращаются в свои семьи.

Для них готовят любимые блюда, ставят фотографии, зажигают свечи и украшают домашние алтари.

Оранжевые бархатцы, которые мексиканцы называют семпасучилище, должны помочь душам найти дорогу домой.

Праздник совмещает верование коренных народов Мексики и католические традиции.

В 2008 году празднования, практикующие коренные общины страны, внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.