Мэрайя Кэри открыла рождественский сезон эффектным шоу на Таймс-сквер: "It's Time!"

Американская певица Мэрайя Кэри напомнила, что после Хэллоуина мир постепенно переходит к рождественскому настроению. Как сообщает Wave RBC.UA, в этот раз поводом для праздничного ажиотажа стал необычный рекламный билборд на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Сезон хита " It's Time! "

На большом экране появилась конструкция, напоминающая замерзшую ледяную глыбу. В определенный момент она трескается, а куски льда разлетаются прямо над городской улицей. За ними открывается изображение Мэрайи Кэри в красных нарядах - символическое напоминание о приближении Рождества.

Появление певицы сопровождается надписью "It's Time!" ("Время наступило!"). Таким образом, Кэри дает понять, что сезон ее главного рождественского хита официально начался.

Ежегодная традиция певицы

Ежегодно певица 1 ноября публикует видео, которым символически завершает Хэллоуин и открывает рождественский сезон. Ролик этого года также не обошелся без неожиданного перевоплощения: сначала Кэри появилась в образе панк-рокерки, а в полночь превратилась в привычную для поклонников "королевую Рождества"

Видео сопровождается ее знаменитой песней All I Want for Christmas Is You.

Композиция, выпущенная в 1994 году в альбоме Merry Christmas, давно стала одним из главных музыкальных символов рождественских праздников. Ежегодно в конце осени она возвращается к мировым чартам, а сама Мэрайя Кэри превратила объявление о начале праздничного сезона в узнаваемую традицию.