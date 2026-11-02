Мерая Кері відкрила різдвяний сезон ефектним шоу на Таймс-сквер: "It’s Time!"
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Зірки

Мерая Кері відкрила різдвяний сезон ефектним шоу на Таймс-сквер: "It’s Time!"

Після Геловіну Марія Кері традиційно нагадала про наближення Різдва

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Мерая Кері (фото: Getty Images)
Дата: 02 листопада 2026

Американська співачка Мерая Кері нагадала, що після Геловіну світ поступово переходить до різдвяного настрою. Як повідомляє Wave RBC.UA, цього разу приводом для святкового ажіотажу став незвичайний рекламний білборд на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Сезон хіта "It’s Time!" розпочато

На великому екрані з'явилася конструкція, що нагадує замерзлу крижану брилу. У певний момент вона тріскається, а шматки льоду ніби розлітаються просто над міською вулицею. За ними відкривається зображення Мераї Кері в червоному вбранні - символічне нагадування про наближення Різдва.

Поява співачки супроводжується написом "It’s Time!" ("Час настав!"). Таким чином Кері дає зрозуміти, що сезон її головного різдвяного хіта офіційно розпочався.

Щорічна традиція співачки

Щорічно співачка 1 листопада публікує відео, яким символічно завершує Геловін і відкриває різдвяний сезон. Цьогорічний ролик також не обійшовся без несподіваного перевтілення: спочатку Кері з'явилася в образі панк-рокерки, а опівночі перетворилася на звичну для шанувальників "королеву Різдва"

Відео супроводжується її знаменитою піснею All I Want for Christmas Is You.

Композиція, випущена у 1994 році в альбомі Merry Christmas, давно стала одним із головних музичних символів різдвяних свят. Щороку наприкінці осені вона повертається до світових чартів, а сама Мерая Кері перетворила оголошення про початок святкового сезону на впізнавану традицію.

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