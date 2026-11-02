6 нових серіалів, які варто подивитися у листопаді: від кримінальних драм до фантастики

Серед наойочікуваніших прем'єр - історії з Гантер Шафер, Джеймі Дорнаном, Ентоні Макі та іншими
У листопаді на глядачів чекають нові кримінальні трилери, комедії, наукова фантастика та містичні драми з відомими акторами.
Wave RBC.UA зібрав новинки листопада 2026 року, на які варто звернути увагу.
Група двадцятирічних друзів, які не мають амбіцій, намагаються знайти своє місце у світі. На них чекають непрості професійні випробування, невдалі романтичні історії та розуміння, що з віком проблем стає менше.
Містична драма розгортається навколо учениць католицької школи, які переживають невдалий обряд посвяти до танцювальної команди. Після цього дівчата починають бачити пророчі видіння, що поступово спричиняють масову істерію в містечку.
У центрі історії - дві сестри, Саманта та Шарлотта Квінн, які давно віддалилися одна від одної. Двадцять років тому їхня родина пережила жорстокий напад, унаслідок якого загинула мати дівчат. Коли в рідному містечку стається нова трагедія, сестри намагаються розкрити обставини злочину та зрозуміти власні таємниці минулого.
Кримінальна драма розповість про масштабне пограбування банківського сховища в Цюріху. Історія злочину побудована навколо трьох часових етапів - 12 місяців підготовки, 12 годин самого пограбування та 12 днів після нього.
Кримінальна драма присвячена краху криптовалютної біржі FTX. У центрі історії - її засновник Сем Бенкман-Фрід та його партнерка Керолайн Еллісон. Двоє амбітних молодих підприємців прагнули змінити світову фінансову систему, але згодом опинилися в центрі гучного скандалу.
Події розгортаються через 50 років після фільму “Той, хто біжить по лезу 2049” в оновленому Лос-Анджелесі. У центрі історії - втікачка Кора, яка приймає нову особистість, та об’єднується з репліканткою Олвен, щоб вполювати втікача та розкрити небезпечну таємницю.