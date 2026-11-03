"Трампа на выход": французский художник изменил название знаменитой гостиницы в Лас-Вегасе

Французский художник Жоани Лемерсье (Joanie Lemercier) провел необычную акцию на фоне промежуточных выборов в США. С помощью лазерного проектора он дополнил название гостиницы Trump International Hotel в Лас-Вегасе.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram художника.

Как художнику удалось создать надпись

Лемерсье обнародовал фото и видео проекции 3 ноября 2026 - в день промежуточных выборов в Конгресс США. На кадрах видно, как рядом с заглавными буквами "TRUMP" на фасаде здания появляется слово "OUT".

По словам художника, акцию готовили заранее. За несколько недель до ее проведения он вместе с командой арендовал комнату напротив отеля, откуда можно было направить лазерную проекцию на здание.

Лемерье добавил, что решил опубликовать результаты акции именно в день голосования, поскольку считает эти выборы важными для международной политики.

"Несколько недель назад нам удалось арендовать комнату напротив этого здания, и с помощью мощного лазерного проектора мы запечатлели это сообщение с расстояния в 200 метров", - поделился он.



Кто такой Жоани Лемерсье

Французский художник и визуальный художник, работающий со светом, проекциями и цифровыми технологиями. Он известен масштабными световыми инсталляциями, объединяющими искусство, архитектуру и современные технологии.

Отдельное направление его деятельности – экологический активизм. В своих работах Лемерсье поднимает темы изменения климата и влияния человеческой деятельности на окружающую среду.