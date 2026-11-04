Хогвартс оживает: HBO показал новые кадры "Гарри Поттера" с главным трио

HBO Max обнародовал подборку новых кадров предстоящего сериала "Гарри Поттер". На них показали главное трио юных волшебников, Дамблдора, Хагрида и локации Хогвартса, которые зрители увидят в новой экранизации книг Джоан Роулинг.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram HBO Max.

Что показали на новых кадрах "Гарри Поттера"

Появившаяся 3 ноября публикация содержит семь коллажей с героями и декорациями сериала.

"Увидимся в Хогвартсе", - подписали подборку на странице HBO Max.

На одном из кадров Гарри пожимает руку Дамблдора. Рядом в подборке - Рон, Гермиона и другие ученики в школьной форме в Большом зале.

Создатели также показали интерьеры школы волшебников: длинные столы и свечи в Большом зале, учебные классы с котлами и теплицу, где собрались школьники.

Отдельные кадры посвятили Хагриду. Его можно увидеть в хижине и с фонарем у поезда.

Среди других снимков - ученики, идущие по лесу, ночное влечение и пейзажи вокруг школы.

Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону

Главные роли в новой экранизации исполняют Доминик Маклафлин – Гарри Поттер, Аластер Стаут – Рон Уизли и Арабелла Стентон – Гермиона Грейнджер.

Дамблдор играет Джон Литгоу, а Хагрид - Ник Фрост. В актерский состав также вошли Джанет

Мактир в роли Минервы МакГонагалл и Паапа Эссиед в роли Северуса Снейпа.

Напомним, первый сезон называется "Гарри Поттер и философский камень" и будет состоять из восьми эпизодов.

Премьеру запланировали на Рождество - 25 декабря 2026 года - на HBO и HBO Max.

В основе сюжета – первая книга Роулинг. Одиннадцатилетний Гарри получает письмо с приглашением в Хогвартс, открывает мир магии, находит друзей и сталкивается с опасностью, связанной с его прошлым.

Шоуранершей, сценаристкой и исполнительной продюсершей стала Франческа Гардинер.

Марк Майлод выступает исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов.