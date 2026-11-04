Гоґвортс оживає: HBO показав нові кадри "Гаррі Поттера" з головним тріо

HBO Max оприлюднив добірку нових кадрів майбутнього серіалу "Гаррі Поттер". На них показали головне тріо юних чарівників, Дамблдора, Геґріда та локації Гоґвортсу, які глядачі побачать у новій екранізації книжок Джоан Роулінг.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram HBO Max.

Що показали на нових кадрах "Гаррі Поттера"

Публікація, яка з’явилася 3 листопада, містить сім колажів із героями та декораціями серіалу.

"Побачимося в Гоґвортсі", - підписали добірку на сторінці HBO Max.

На одному з кадрів Гаррі тисне руку Дамблдору. Поруч у добірці - Рон, Герміона та інші учні у шкільній формі у Великій залі.

Творці також показали інтер’єри школи чарівників: довгі столи й свічки у Великій залі, навчальні класи з казанами та теплицю, де зібралися школярі.

Окремі кадри присвятили Геґріду. Його можна побачити в хатині та з ліхтарем біля потяга.

Серед інших знімків - учні, які йдуть лісом, нічний потяг і пейзажі навколо школи.

Хто зіграє Гаррі, Рона та Герміону

Головні ролі у новій екранізації виконують Домінік Маклафлін - Гаррі Поттер, Аластер Стаут - Рон Візлі та Арабелла Стентон - Герміона Ґрейнджер.

Дамблдора грає Джон Літгоу, а Геґріда - Нік Фрост. До акторського складу також увійшли Джанет

Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел та Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа.

Нагадаємо, перший сезон має назву "Гаррі Поттер і філософський камінь" та складатиметься з восьми епізодів.

Прем’єру запланували на Різдво - 25 грудня 2026 року - на HBO та HBO Max.

В основі сюжету - перша книжка Роулінг. Одинадцятирічний Гаррі отримує листа із запрошенням до Гоґвортсу, відкриває світ магії, знаходить друзів і стикається з небезпекою, пов’язаною з його минулим.

Шоуранеркою, сценаристкою та виконавчою продюсеркою стала Франческа Ґардінер.

Марк Майлод виступає виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів.