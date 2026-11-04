Зірки на виборах в США: як голосували Педро Паскаль, Дженніфер Лоуренс та інші

Голлівудські знаменитості показали, як голосували на проміжних виборах у США 2026 року. Деякі з них обмежилися промовистими кадрами, а інші скористалися нагодою, щоб висловитися про політичну ситуацію в країні.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Педро Паскаль

Актор опублікував відео в сториз, у якому дав зрозуміти, що не пройшов повз вибори. На його футболці з'явився значок "I Voted".

Педро Паскаль (скриншот)

Дженніфер Лоуренс

Акторка поділилася фото з жестом трьох пальців - символом спротиву з франшизи "Голодні ігри". До знімка вона додала фразу: "Не забувайте, хто палає разом із нами", яка відсилає до слів її героїні "Вогонь заразний! І якщо ми згоримо, ви згорите разом з нами", які та адресувала президенту Сноу та правлячій еліті.

Дженніфер Лоуренс (скриншот)

Кріс Пратт

Зірка "Вартових Галактики" теж взяв участь у виборах. Він показав фото з наліпкою "I Voted".

"Це наче золота зірка, тільки патріотична", - підписав кадр він.

Кріс Пратт (фото: instagram.com/prattprattpratt)

Семюел Л. Джексон

Актор підійшов до виборів дуже серйозно. Навіть підібрав футболку з символічним написом, яку доповнив виборчою наліпкою.

Семюел Л. Джексон (фото: instagram.com/samuelljackson)

Джулія Робертс

Оскаоносна актора теж проголосувала на проміжних виборах до Конгресу. Вона показала яскраву наліпку та залишила лаконічне послання підписникам.

"Владу народу", - написала вона.

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)

Том Генкс

Актор поділився світлиною, на якій позує у картатій сорочці. На фото він вказує на свою наліпку "I Voted".

Том Генкс (фото: instagram.com/tomhanks)

Олівія Родріго

23-річна співачка теж виконала свій громадянський обов'язок. Вона поділилася селфі з наліпкою "I Voted" і закликала шанувальників не оминати вибори.

Олівія Родріго (фото: instagram.com/oliviarodrigo)

Алек Болдвін

Актор записав відеозвернення, у якому назвав останні кілька років "кошмаром". Він висловив сподівання, що вибори стануть початком позитивних змін.

"Не можу повірити, що ми дійшли до того, до чого дійшли. Почнеться кінець цього кошмару", - зазначив він.



Кендіс Кінг

Акторка розповіла, що голосувала разом із новими та давніми друзями й була щаслива бачити чергу на дільницях.

"У голосуванні на проміжних виборах немає нічого "проміжного". Я чудово провела час, голосуючи разом із новими та старими друзями. Була в захваті, побачивши чергу біля виборчих дільниць!" - написала вона.



Що відомо про вибори в США

Нагадаємо, на проміжних виборах 3 листопада 2026 року Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу - Сенатом і Палатою представників.

Крім того, демократам вдалося перемогти в низці штатів, які традиційно підтримували республіканців. Серед таких - Канзас, Техас, Айова та Південна Кароліна.

Серед найпомітніших результатів - перемога Джеймса Тараліко в сенатських перегонах у Техасі. Він став першим демократом за майже 40 років, який здобув сенатське місце від цього штату.

У Канзасі вперше з 1932 року обрали демократа - Адама Гамільтона, а від штату Мічиган вперше в історії до Сенату потрапив мусульманин Абдул Ель-Саєд.

Також демократи здобули низку історичних перемог на губернаторських виборах: