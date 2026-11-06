Дизайнерка Мартін Роуз стала новою креативною директоркою Balenciaga

Британська дизайнерка Мартін Роуз (Martine Rose) очолила французький модний дім Balenciaga. Про її призначення компанія Kering оголосила у п'ятницю, 6 листопада. Wave RBC.UA повідомляє, що на цій посаді вона змінить П'єрпаоло Піччолі, який залишив бренд напередодні.

Мартін Роуз відповідатиме за креативний напрям

Роуз розпочне роботу 16 листопада. Вона відповідатиме за креативний напрям усього модного дому, зокрема чоловічі та жіночі колекції. Це призначення стало новим етапом творчих змін у портфелі Kering.

Мартін Роуз стане першою жінкою на посаді креативної директорки Balenciaga за всю 109-річну історію бренду. Водночас це не перша співпраця дизайнерки з французьким домом моди: у 2015-2018 роках вона консультувала Balenciaga щодо чоловічого одягу, коли його креативним директором був Демна.

До заснування власного бренду дизайнерка здобула освіту в Middlesex University, а у 2007 році запустила однойменну марку Martine Rose, зосереджену передусім на чоловічому одязі.

За цей час вона сформувала впізнавану естетику, у якій поєднуються вулична мода, спортивний одяг, класичний крій і впливи британських молодіжних субкультур.

Її роботи привернули увагу не лише професійної модної спільноти, а й знаменитостей, зокрема Ріанни та Дрейка. Дизайнерка також співпрацювала з Nike та іншими відомими брендами.

П'єрпаоло Піччолі на посаді Balenciaga

Призначення Роуз відбувається після відходу П'єрпаоло Піччолі, який очолював Balenciaga менш ніж півтора року. Італійський дизайнер приєднався до модного дому в липні 2025-го після більш ніж 25 років роботи у Valentino.

На новій посаді він прагнув повернути увагу до кутюрної спадщини засновника Крістобаля Баленсіаги, водночас розвиваючи сучасну естетику бренду.

П'єрпаоло Піччолі (фото: instagram.com/pppiccioli)

Про завершення співпраці з Піччолі Kering повідомила 5 листопада. У компанії подякували дизайнеру за внесок у розвиток модного дому та його увагу до майстерності, конструкції одягу й творчої спадщини Balenciaga.

Тепер Мартін Роуз належить визначити наступний етап розвитку одного з найвідоміших французьких модних домів. Її повернення до Balenciaga в новій ролі особливо цікаве з огляду на те, що дизайнерка вже працювала з брендом і добре знайома з його творчою командою